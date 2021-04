Der Polizist wurde nach dem Posting vom Dienst suspendiert und trat aus der FPÖ aus. Foto: Elmar Gubisch

Eisenstadt – Ein burgenländischer Polizist ist am Montag am Landesgericht Eisenstadt zu einer bedingten Haftstrafe von zehn Monaten verurteilt worden, weil er im Vorjahr an Adolf Hitlers Geburtstag am 20. April ein Foto von dessen angeblicher Lieblingsspeise – Eiernockerln mit grünem Salat – gepostet haben soll. Der Mann, der wegen des Postings seine FPÖ-Mitgliedschaft verlor und vorläufig suspendiert wurde, muss außerdem eine Geldstrafe in Höhe von 6.300 Euro zahlen.

Der Polizist musste sich für ein Verbrechen gegen das Verbotsgesetz verantworten. Das Geschworenengericht sprach ihn mit fünf zu drei Stimmen schuldig. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, hieß es seitens des Landesgerichts gegenüber der APA. Sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft gaben keine Erklärung ab.

Angeblicher Zufall

Die Veröffentlichung des Fotos auf Facebook am 20. April 2020 hatte für Aufregung gesorgt. Laut Anklage kommentierte der Polizist das Bild mit "Mittagessen heute! Eiernockerl mit grünem Salat!". Vor Gericht gab der Mann zwar an, das Foto gepostet zu haben, den Hintergrund stellte er aber in Abrede. Er habe zufällig an dem Tag sein Mittagessen fotografiert und online gestellt, mit einem Verbrechen gegen das Verbotsgesetz habe das nichts zu tun.

Das Posting des Polizisten war auch von einem anderen FPÖ-Mitglied kommentiert worden. Landesparteichef Alexander Petschnig ließ damals wissen, dass beide ihre Austrittserklärungen an die Landespartei übermittelt hätten.

Vom Dienst suspendiert

Der Polizist wurde außerdem vorläufig vom Dienst suspendiert, versah diesen aber in der Zwischenzeit wieder. Wie ein Sprecher des Landespolizeikommandos Burgenland gegenüber der APA erklärte, entscheide die Disziplinarkommission nun über etwaige weitere Schritte. (APA, 12.4.2021)