Eine herausragende Schülerin im Chaos der Gefühle: Elisabeth Wabitsch in Monja Arts schönem Coming-of-Age-Film "Siebzehn", ORF 1, 0.45 Uhr.

19.40 REPORTAGE

Re: Arme Sau? Schweinebauern haben es derzeit aus verschiedenen Gründen nicht leicht. Bis 20.15, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Über ungeimpfte Hochrisikopatienten, umstrittene Justiz, verschärftes Asyl- und Fremdenrecht und den "BürgerInnenrat". Mit einer Liveschaltung zum Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, Neos. Bis 22.00, ORF 2

21.55 DOKUMENTATION

Wie der Aufzug nach Österreich kam Auch dem Aufzug begegnete man in Österreich zunächst mit Skepsis – die Innovation hielt erst mit der Ringstraßenzeit Einzug. Die Doku zeigt, wie der Aufzug in der Gründerzeit Wien modernisiert hat. Bis 22.45, ORF 3

22.00 TALK

Willkommen Österreich Die Opernsängerin Elīna Garanča und das Kochkollektiv Healthy Boy Band sind zu Gast bei Stermann und Grissemann. Bis 23.00, ORF 1

22.35 IN MEMORIAM

Kreuz und quer: Hans Küng – Provokateur und Friedensstifter Er hinterfragte kritisch katholische Dogmen und überwarf sich mit dem Papst: Der Schweizer Theologe Hans Küng ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Um 23.20 gibt Die Richterin – Eine Frau spricht Scharia-Recht Einblicke in den Werdegang der palästinensischen Juristin Kholoud Al-Faqih, die zur ersten Scharia-Richterin im Nahen Osten ernannt wurde. Bis 0.15, ORF2

22.45 MAGAZIN

Erlesen Die Krimiautoren Marc Elsberg, Andreas Gruber und Ursula Poznanski sind zu Gast bei Heinz Sichrovsky. Bis 23.40, ORF3

22.50 DOKUMENTATION

Klimaschutz à la française – Macron und sein Bürgerrat Im Oktober 2019 berief Frankreichs Präsident Emmanuel Macron einen Bürgerrat für das Klima ein, um Vorschläge für die Reduzierung der französischen Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 40 Prozent auszuarbeiten. Gefordert wird eine radikale Wende. Bis 23.55, Arte

23.05 KRIMI

Columbo – Der Schlaf, der nie endet (A Deadly State of Mind, USA 1975, Harvey Hart) Ein auf Hypnose spezialisierter Psychiater räumt den Ehemann seiner Geliebten aus dem Weg. Peter Falk ermittelt verlässlich schrullig als Inspektor Columbo, George Hamilton glänzt als charismatischer Bösewicht. Bis 0.35, Puls 4

0.45 COMING OF AGE

Siebzehn (A 2017, Monja Art) Während für die 17-jährige Paula in der Schule alles gut läuft, ist sie nicht nur wegen ihrer nicht eingestandenen Liebe zu einer Klassenkameradin in ein Netz widersprüchlicher Gefühle verstrickt. Mit ihrer grandiosen Hauptdarstellerin Elisabeth Wabitsch schuf Filmemacherin Monja Art nicht nur ein so beiläufiges wie treffsicheres Porträt vom Aufwachsen in der Provinz, sondern einen der schönsten Coming-of-Age-Filme überhaupt. Bis 2.25, ORF 1