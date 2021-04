Corona drängt uns auch im Frühjahr in die Innenräume. Streaming bleibt mindestens zweitwichtigste Sache unserer eng gewordenen Pandemiewelt. Die gute Nachricht: Hier ist einiges los! Thorben Pollerhof und Doris Priesching werfen einen Blick in die nahe Zukunft und geben Tipps, welche Serien Sie sich unbedingt vormerken sollten – von "Shadow and Bone" und "Mare of Easttown" bis zu "Intergalactic", "Alive and Kicking" und neuen Folgen von "The Handmaid's Tale", "Grey's Anatomy" und "Call My Agent". (red, 15.4.2021)

