Oft kommen einem beim Spazieren im Wald die besten Ideen und Assoziationen. Anzeichen für die Heilsamkeit der Natur und deren positive Wirkung auf den Menschen konnten in der Umweltpsychologie im Rahmen des Forschungsfeldes der Naturverbundenheit in verschiedenen wissenschaftlichen Arbeiten erforscht werden. Auch die Psychoneuroimmunologie als interdisziplinäres Forschungsgebiet liefert neue Denkweisen, die sich mit der Wechselwirkung der Psyche, des Nervensystems und des Immunsystems beschäftigen. Derartige Ansätze und Herangehensweisen bieten in der jetzigen Situation sicher vielen von uns die Möglichkeit zur physischen und seelischen Regeneration. Eine Methode, derer sich möglicherweise ebenso unsere Bundesregierung und deren Mitglieder bedienen sollten. Fest steht, dass kaum jemand aktuell in den Schuhen des Bundeskanzlers stecken, geschweige denn wandern möchte. Egal was er macht, er kann es schwer richtig machen. Für die einen sind die Maßnahmen zu streng und für die anderen noch immer viel zu lasch. Die Skalierung der Wahrnehmungsvarianz reicht von null, “komplett versagt“, bis eins, “exzellent gemeistert“.

Stimmungsschwankungsbreiten

Umfragen als Indikator deuten darauf hin, dass die Bundesregierung langsam aber sicher ihre Mehrheit in der Bevölkerung verliert. Aber wie gesagt, nur ein Indikator unter vielen, analog zu den Parametern auf denen die Expertenkommissionen herumdoktern. Nun wechseln wir aber – um Binsenweisheiten aus Managementseminaren ein klein wenig ihren Platz einzuräumen – wie in Form einer gewissermaßen umgedrehten, humorvollen Sandwich-Kritik, zu etwas Lustigerem. In unserem speziellen Fall wird im Unterschied zur erwähnten Methodik zwischen zwei harten Kritikhälften zwar kein Lob aber etwas Satire für unsere geschundenen Regierungsvertreter gepackt.

Das Wahlvolk mag sich in letzter Zeit des Öfteren etwas Ähnliches gedacht haben, wie “wenn man denkt, es geht nicht mehr, dann kommt von irgendwo ein Experte oder gar eine ganze Kommission daher“. Der Kanzler und sein Team haben alle kognitiven Ressourcen in einem wahren Gehirngewitter mobilisiert, um eine weitere wegweisende Taskforce neben den Expertenkommissionen ins Leben zu rufen. Die Öffnungskommission ist der neueste Schrei. Nach dieser soll als erneute Steigerung eine “Normalitätskommission“ tagen. Aus vertraulicher Quelle konnte man bereits einer ersten Liste der Experten habhaft werden.

Zusammensetzung der neuen Normalitätskommission:

Gerda Rogers (Expertin für Zukunftsfragen)

SpongeBob Schwammkopf (Experte für leibliche Genüsse und körperliches Wohlbefinden)

Daniel Witzeling (Experte für alles Banale)

Dagobert Duck (Finanzexperte)

Der Dicke aus Eis am Stiel (Fachmann für Beziehungsmanagement)

Gernot Kulis (Experte für Lebensfreude)

Die Kommission soll regelmäßig in einem Sesselkreis mit zwei Metern Sicherheitsabstand und Maske tagen. Im Laufe der Sitzung wird "Reise nach Jerusalem" gespielt. Wer keinen Sessel ergattert, fliegt aus der Kommission und wechselt in die Expertenkommission zurück. Die Politiker werden alle Ratschläge der international renommierten Experten auf Punkt und Beistrich umsetzen.

Der Kanzler kann es nicht allen recht machen. Foto: APA/HANS PUNZ

Was kommt nach Kurz

Manchmal verliert etwas die Schwere, wenn man über etwas lachen kann. Bei aller Kritik am Kanzler stellt sich aber die Frage, welche Alternativen es zum ehrgeizigen Türkisen gibt. Hier mag einem das Sprichwort von der “Qual der Wahl“ in den Sinn kommen. Die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner fordert teilweise noch härtere Corona-Maßnahmen und die Freiheitlichen kämpfen weiterhin mit den Nachwehen eines Aufenthaltes auf einer schönen Mittelmeerinsel. Eine Idee, mit welcher man Politiker mit etwas Verständnis für die lockdownmüde Bevölkerung impfen könnte, ist für den Zeitraum der Maßnahmen aus Solidarität auf ihr Gehalt zu verzichten. Das wäre dann keine theoretische Simulation, sondern die Realität, die momentan viele Menschen und deren Familien am eigenen Leib spüren. (Daniel Witzeling, 19.4.2021)

Weitere Beiträge des Bloggers