2018 fand dann auf einmal eine E-Auto-Präsentation auf einer Rennstrecke und noch dazu in Österreich statt. Ein E-Auto, das in Österreich gebaut wird und es mit dem härtesten aller sportlichen Einsätze aufnehmen will? Oh ja. Der Jaguar i-Pace hat mich damals mit seinen 400 PS und der unglaublichen Performance schlicht begeistert. Ein SUV auf der Rennstrecke, und dann auch noch elektrisch angetrieben. Hat die moderne E-Mobilität so schnell den Zenit erreicht? Wir werden es rausfinden.

Leichter rauszufinden ist, warum trotz all der Begeisterung bis heute kein i-Pace meine Garage ziert und dort an der Steckdose nuckelt: Auch wenn es inzwischen einen 235 kW, 320 PS starken i-Pace um 59.900 Euro gibt, der 400 PS starke HSE, der mir so gut gefallen würde, kostet aktuell 94.700 Euro. Brauchma nimmer reden, gell? Träumen wir weiter.