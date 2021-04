[Livebericht] Hier geht es zum heutigen Coronavirus-Tagesüberblick

[Inland] Wiener Lockdown wird bis 2. Mai verlängert.

[International] Kanzlerkandidatur: Die CDU stärkt Armin Laschet den Rücken.

[Panorama] Grüner Pass in der Europäischen Union "auf einem guten Weg".

[Gesundheit] Kann Asthmaspray schwere Covid-19-Verläufe verhindern?

Hightech-Medizin: Ein Chip gegen Arthritis.

[Wissenschaft] Klimastatusbericht: 2020 war in Österreich zu warm und zu stürmisch.

[Web] Vorzimmerzustellung: Post will Pakete innerhalb der Wohnung abliefern.

[Podcast] Ablenken und anpatzen: Wie Kurz Trump kopiert.

[Blog Stiftung Gurutest] Immunsystem und Vitamine: Ein Marketinggag seit 90 Jahren.

[IT-Business] Founders in Europe: Seriengründer bieten Schulungen für Start-ups an.

[Wetter] Österreich bleibt am Dienstag unter Tiefdruckeinfluss, besonders in den Bergen schneit es häufig. Aber auch sonst können sich ab Lagen oberhalb von 500 bis 800m Schneeflocken in den Niederschlag mischen. In den meisten Landesteilen bleibt der Himmel ganztägig bedeckt, nur im Westen lockert es am Nachmittag ein wenig auf. Der Wind weht mäßig bis lebhaft, entlang der Tauern und am Alpenostrand kräftig aus Nordwest bis Nord. Frühtemperaturen minus 1 bis plus 4 Grad, Tageshöchsttemperaturen nur 2 bis 8 Grad.

[Zum Tag] Du kennst einen Martin? Dann kannst du ihm heute zum Namenstag gratulieren.