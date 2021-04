Torlos. Foto: imago images/Eibner

Sinsheim – Bayer Leverkusen hat den zweiten Sieg im zweiten deutschen Fußball-Bundesliga-Spiel unter Interimstrainer Hannes Wolf verpasst. Die Werkself musste sich am Montag ohne Reservist Aleksandar Dragovic sowie den verletzten ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger auswärts bei 1899 Hoffenheim mit einem 0:0 begnügen. Die Hoffenheimer sammelten mit Stefan Posch, Florian Grillitsch und Christoph Baumgartner einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf und beendeten ihre Niederlagenserie.

Sie hatten zuletzt dreimal in Folge verloren und liegen als Zwölfter nun fünf Punkte vor dem Relegationsplatz. Die zuletzt mit 2:1 gegen Schalke siegreich gebliebenen Leverkusener haben als Sechster zwei Zähler weniger als der Fünfte Borussia Dortmund auf dem Konto. Der Weg zu den vier Champions-League-Startplätzen ist steinig geworden, der Vierte Eintracht Frankfurt hat ein Plus von neun Zählern.

Mit der Begegnung in Sinsheim ging die kurze Ära der Montagsspiele in der deutschen Bundesliga zu Ende. Nachdem die Partien in der Saison 2017/2018 eingeführt worden waren, regte sich starker Widerstand der Fans, der sich gegen die Zerstückelung der Spieltage richtete. Die Anhänger hatten am Ende Erfolg. Ab der kommenden Saison werden die Montagsspiele durch Begegnungen am Sonntagabend (19.30 Uhr) ersetzt. (APA, sid, 12.4.2021)