Gesundheitsminister Rudolf Anschober verbrachte fast seine gesamte Amtszeit mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Foto: APA / GEORG HOCHMUTH

Wien – Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) wird heute um 9.30 Uhr seinen Rücktritt bekanntgeben. Sein Ressort kündigte in einer Aussendung eine "persönliche Erklärung" an.

Vertraute des Gesundheitsministers sowie grüne Abgeordnete bestätigten in Gesprächen mit dem STANDARD, dass Anschober seinen Rücktritt verkünden wird – wohl auch auf Anraten seiner Ärzte. Denn Anschober hatte zuletzt erneut mit Kreislaufproblemen zu kämpfen, wie Vizekanzler Werner Kogler bestätigte.

Spekulationen über Nachfolge

Anschober befand sich seit vergangener Woche im Krankenstand. Als Nachfolgerin ist Sigrid Pilz, Patientenanwältin der Stadt Wien und ehemalige grüne Gemeinderatsabgeordnete, im Gespräch. Auch über Stefan Wallner, Ex-Bundesgeschäftsführer der Grünen und nunmehr Generalsekretär in Anschobers Sozialministerium, wurde diskutiert. Genannt wurden in der Nacht grünintern auch Wolfgang Mückstein, Allgemeinmediziner in Wien, sowie Martina Berthold, grüne Stadträtin in Salzburg. Eine Entscheidung soll womöglich noch heute bekanntgegeben werden.

Bereits im März hatte Anschober eine Auszeit einlegen müssen. Nach einem Zusammenbruch war er damals mehrere Tage im Krankenhaus, wurde durchgecheckt, hat sich erholt und ist nach einer Woche wieder im Büro angetreten. Im vergangenen Jahr habe er ein einziges Wochenende frei gehabt. (krud, red, 13.4.2021)