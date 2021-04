Mit der Marke The Fizz richtet sich die International Campus GmbH an Studierende. Zwei Häuser betreibt sie aktuell in Wien. Foto: IC

Wird es in Wien bald noch weitere Studentenwohnhäuser der deutschen International Campus GmbH geben? Zwei Häuser der Marke The Fizz betreibt das Münchner Unternehmen in der Donaumetropole schon, nämlich im Sonnwendviertel beim Hauptbahnhof (195 Apartments, eröffnet 2019) und in der Dresdner Straße im 20. Bezirk (633 Apartments, eröffnet 2017). In einer Aussendung vom Jänner ist nun aber die Rede davon, dass IC zum einen in den kommenden drei Jahren eine runde Milliarde Euro in die Entwicklung zusätzlicher Standorte der beiden Marken The Fizz und HVNS investieren will. Und zum anderen will man sich bei der weiteren Expansion nicht auf Deutschland beschränken, sondern nennt auch Österreich explizit als "interessanten Zielmarkt", wurde CEO Rainer Nonnengässer damals zitiert.

Marke für Berufstätige

Die Marke The Fizz richtet sich an Studierende, wohingegen man mit der neuen Marke HVNS (die Buchstaben stehen für das englische Wort "havens") vorrangig Berufstätige ansprechen will. Ein erster Standort befindet sich seit vergangenem Jahr in der Hamburger Oeverseestraße, dort gibt es Apartments mit Größen von 19 bis 62 m² zu mieten. Die Preise sind zumindest für Wiener Verhältnisse allerdings nicht anders als exorbitant zu nennen: Die Preise für die kleinste Ausführung ("The Cozy", für eine Person) beginnen bei 999 Euro, das Apartment "The Spacious" für ein bis zwei Personen kommt auf mindestens 1950 Euro im Monat. Neben einem "vollständig eingerichteten Business-Apartment" samt Internet und Kaffeemaschine bekommt man für den Preis immerhin auch Zugang zu einem Coworking-Bereich und zu "exklusiven Gemeinschaftsflächen", wie es heißt.

Ein zweiter HVNS-Standort ist in Berlin-Charlottenburg in Vorbereitung. Dort hat IC im Vorjahr ein ehemaliges Postamt in der Otto-Suhr-Allee erworben.

"Auch in Österreich platzieren"

Und auch in Frankfurt am Main hat IC vor kurzem ein leerstehendes siebengeschoßiges Bürogebäude und eine benachbarte Wohnimmobilie mit insgesamt über 10.600 m² gekauft, auch hier wurde die Errichtung von 144 HVNS-Apartments erworben.

Und was ist nun mit weiteren Projekten in Österreich? Dazu lässt sich das Unternehmen nur soviel entlocken, dass die Marke HVNS "auf jeden Fall auch in Österreich platziert werden soll", teilt eine Sprecherin dem STANDARD mit.

Signa baute für The Fizz

Zwei neue The-Fizz-Standorte in Deutschland wurden übrigens erst vor wenigen Tagen von der österreichischen Signa-Gruppe fertiggestellt und an IC übergeben. In der Hanebergstraße 2 im Münchner Stadtteil Nymphenburg hat Signa Real Estate einen Neubau und ein modernisiertes Bestandsgebäude mit insgesamt 234 Studentenapartments fertiggestellt und am vergangenen Mittwoch an IC übergeben. Und auch in Aachen hat IC erst kürzlich ein nun fertiggestelltes Studentenheim von Entwickler Signa Real Estate übernommen. In der Kasernenstraße 16 wurde ein Neubau mit insgesamt 165 Apartments errichtet, die Wohnungsgrößen variieren zwischen 18 und 32 m².

München und Aachen sind die deutschen Standorte Nummer acht und neun. Mit den Wiener Häusern, einem in Prag und einem in Utrecht, das demnächst eröffnet, betreibt IC bald 13 The-Fizz-Standorte. (mapu, 14.4.2021)