Die Met-Gala gilt als glamouröse Eröffnungsveranstaltung der alljährlichen Modeausstellung im Metropolitan Museum of Art (Met). Im vergangenen Frühjahr fiel das Schaulaufen der Stars aus, heuer wird das traditionell am ersten Montag im Mai stattfindende Event in den Herbst verschoben, verkündete die "Vogue", die die Met-Gala ausrichtet.

Kylie Jenner während der Met-Gala 2019 Foto: ANGELA WEISS / AFP

Die Veranstaltung soll am 13. September aufgrund der Corona-Richtlinien als "kleinere Feier" als sonst über die Bühne gehen. Sie wird diesmal eine zweiteilige Ausstellung zu amerikanischer Mode eröffnen, deren erster Teil ab September 2021 ("In America: A Lexicon of Fashion" ) und deren zweiter Teil ("In America: An Anthology of Fashion") im Mai 2022 zu sehen sein wird. (red, 13.4.2021)