Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl Foto: screenshot, youtube

Berlin – Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl (52) lässt in einer neuen Dokumentation berühmte Musiker-Kollegen von ihren ersten Konzerttouren erzählen. Der erste Trailer zu dem Film "What Drives Us", bei dem Grohl Regie führte, wurde am Montag (Ortszeit) auf YouTube veröffentlicht. Darin zu sehen sind Rock-Legenden wie der Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr, Aerosmith-Frontmann Steven Tyler, Slash, Gitarrist von Guns N'Roses sowie Flea, Bassist der Red Hot Chili Peppers.

Foo Fighters

"Wenn du es in diesem Business schaffen willst, musst du in einen Van steigen", erklärt Ringo Starr in dem Trailer. Neben Interviews mit den beteiligten Musikern sind auch Archivszenen von Konzerten enthalten. Der Film sei "ein Liebesbrief für jeden Musiker, der mit seinen Freunden in einen Van gestiegen ist und alles zurückgelassen hat, um Musik zu machen", schrieb Grohl dazu.

"What Drives Us" erscheint am 30. April beim Streamingdienst Amazon Prime. (APA, 13.4.2021)