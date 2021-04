Was finden Sie an der Idee interessant? Was kommt für Sie nicht infrage?

Wie könnte die Paketzustellung Ihrer Meinung nach verbessert werden? Foto: APA/HANS PUNZ

"Wir haben Sie leider nicht angetroffen." Dieser Satz auf einem gelben Zettel im Postfach kann der Vorfreude auf das erwartete Paket schon einen kleinen Dämpfer versetzen. Statt das Paket entspannt daheim an der Wohnungstür zu empfangen, muss man sich nun auf den Weg zur nächsten Abholstation oder Postfiliale machen. Genau dieser Situation will nun die Österreichische Post in Zusammenarbeit mit A1 und Nuki Home Solutions entgegenwirken. Das Projekt "Vorzimmerzustellung", das dieses Jahr mit 100 Freiwilligen getestet werden soll, sieht vor, dass der Postbote das smarte Türschloss selbst mit dem Smartphone öffnen kann und das Paket auf die dafür vorgesehene Paketmatte legt. Optional kann der Vorgang auch per Überwachungskamera gefilmt werden. Eine Idee, die im STANDARD-Forum fast durchwegs Skepsis hervorruft:

Ein smartes Schloss kommt für User "Mäci" überhaupt nicht infrage:

Dieser User plädiert für mehr Abholstationen:

Ein anderer ist für die standardmäßige Einführung von Paketboxen in jedem Haus:

User "Schädel" teilt seine eigenen Erfahrungen mit einem Smartschloss:

Würde die Vorzimmerzustellung für Sie infrage kommen?

Unter welchen Umständen könnten Sie sich diese Art der Paketzustellung vorstellen? Welche Lösung würden Sie besser finden? Und welche Erfahrungen haben Sie mit smarten Haushaltsgeräten, Schlössern und Ähnlichem gemacht? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 14.4.2021)