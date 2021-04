In dieser Galerie: 2 Bilder Der Großteil der Anlage in Natanz ist unterirdisch. Foto: REUTERS/Planet Labs Am Samstag besuchte Präsident Hassan Rohani die Anlage. Kurz darauf detonierte ein Sprengsatz. Foto: AP/Office of the Iranian Presidency

Teheran – Behrouz Kamalvandi, Pressesprecher der iranischen Atomenergieorganisation, gab seine Pressekonferenz am Montag vom Krankenbett aus. Er war am Wochenende bei der Inspektion der Schäden, die Saboteure an der Urananreicherungsanlage Natanz angerichtet hatten, sieben Meter abgestürzt und hatte sich Verletzungen an Kopf, Rücken, Beinen und Armen zugezogen.

Die US-Regierung erklärte am Montag, nicht an der Operation, die die Stromversorgung der Anlage lahmlegte, beteiligt gewesen zu sein. Laut "New York Times" war es den Angreifern gelungen, einen Sprengsatz in die großteils unterirdische Anlage zu schmuggeln. Bei der Explosion wurde auch die Zuleitung der Notstromversorgung beschädigt, wie lange die Reparaturarbeiten dauern werden, ist nicht bekannt.

Lawrow in Teheran

Irans Außenminister Mohammad Javad Zarif empfing am Dienstag seinen russischen Amtskollegen Sergej Lawrow in Teheran. Er erklärte, der Angriff auf die Atomanlage werde keine Auswirkungen auf die Bemühungen um eine Rettung des Wiener Atomabkommens haben. In einem Brief an Uno-Generalsekretär António Guterres warf er Israel vor, hinter der Sabotageaktion zu stecken, und sprach von einem "Kriegsverbrechen". Am Mittwoch wird in Wien wieder verhandelt. (red, APA, 13.4.2021)