Ob ich neidig bin? Na, aber so was von! Und dafür muss man mir nicht einmal etwas von Trainingscamps am Meer erzählen. Oder zeigen. Alltag anderswo reicht vollkommen: Fotos von Menschen, die in Bregenz am Ufer des Bodensees im Strandcafé sitzen etwa … So was tut weh. Richtig weh. Ich will mein Leben zurück! Ja, eh so wie alle.