Foto: ORF/ORF OÖ/Antonio Bayer

Wien – ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz hat Klaus Obereder – auf Vorschlag von Landesdirektor Kurt Rammerstorfer – zum neuen Chefredakteur im ORF-Landesstudio Oberösterreich bestellt. Obereder tritt seine neue Funktion mit Mai 2021 an, er folgt Johannes Jetschgo nach, der in den Ruhestand tritt.

"Mit Klaus Obereder konnten wir einen der profundesten Programmacher des ORF Oberösterreich für die Funktion des Chefredakteurs gewinnen. Mit seiner großen Expertise sowohl vor als auch hinter der Kamera wird er einen wichtigen Beitrag zur weiteren Stärkung der Programme des Landesstudios leisten", sagt ORF-Chef Alexander Wrabetz.

Obereder kam 1989 als freier Mitarbeiter ins ORF-Landesstudio Oberösterreich und wurde 1993 angestellter Redakteur. Seit 32 Jahren ist Klaus Obereder Journalist, Programmmacher, Moderator sowie Interviewer in TV und Radio mit Schwerpunkten Politik und Wirtschaft. Seit knapp drei Jahrzehnten ist er in leitenden Funktionen wie Chef vom Dienst in Radio und Fernsehen, Sendungsplaner sowie als stellvertretender Chefredakteur tätig. (red, 13.4.2021)