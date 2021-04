Martin Rutter. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Austria Klagenfurt will gegen Martin Rutter, einen Anführer des "Corona-Widerstandes" vorgehen. Der 38-jährige Kärntner hatte unter anderem bei einem TV-Interview das alte Logo des Zweitligavereins auf dem Hemd. Bei der Klagenfurter Austria sei man "darauf aufmerksam gemacht worden, dass der Rechtspopulist Martin Rutter bei öffentlichen Auftritten ein Hemd mit dem alten Wappen der Violetten auf dem Ärmel trägt." Die Kärntner wollen rechtliche Schritte gegen den ehemaligen BZÖ-Politiker prüfen.

Geschäftsführer Harald Gärtner wird weiters zitiert: "Wir kennen Herrn Rutter nicht. Er steht in keinem offiziellen Verhältnis zu unserem Verein und wir wollen auch nicht mit seinen Thesen in Verbindung gebracht werden. Ganz im Gegenteil, wir distanzieren uns mit Nachdruck von den Ansichten, die von ihm vertreten werden und verbitten uns, dass ein Wappen der Austria Klagenfurt – in welcher Form auch immer – durch seine Person zur Schau gestellt wird. Was er propagiert, entspricht nicht den Werten, die in unserem Verein gelebt werden. Diskriminierung hat bei der Austria Klagenfurt keinen Platz. Wir überprüfen darüberhinaus rechtliche Schritte", heißt es in einem Facebook-Posting des Vereins. (red, 13.4.2021)