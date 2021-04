Bitta Swing von Kettal

Bitta Swing Foto: Hersteller

Von Seilen, wie sie zum Festmachen von Booten verwendet werden, hat sich Rodolfo Dordoni für seine Outdoorkollektion Bitta inspirieren lassen. Das Geflecht des Hängesofas ist dicht und doch luftdurchlässig. Die Seile, die an einem Aluminiumrahmen befestigt sind, gibt es in einer Reihe von Naturtönen und ausdrucksvollen Farben von Grün bis Lila. Im Dienste des Chillens gibt es auch passende Kissen. Wer lieber alleine schaukelt, kann auf dem Club Swing Platz nehmen. Diese "Freischwinger" ergänzen die Kollektion für Garten, Balkon und Terrasse, zu der auch bodenständige Sofas, Sessel und Liegen gehören. 4774,– Euro

www.kettal.com





Kida von Dedon

Kida Foto: Hersteller

Kida ist ein organisch geformter Hängesessel, den Designer Stephen Burks für Dedon entworfen hat. Der leichte Sessel besteht aus einem stabilen pulverbeschichteten Aluminiumrahmen, der mit der besonders weichen Dedon Fiber Touch-Faser umwickelt ist. Die Kida Kollektion gibt es in drei gestreiften Farbvarianten, eine davon mit einer natürlich wirkenden Multicolorpalette. Für das Unternehmen ist es das erste Produkt, bei dem die speziellen Dedon- Fasern nicht geflochten, sondern als Umwicklung verarbeitet werden. Keine Sorge: Superweiche Kissen gibt’s freilich auch. 2395,– Euro

www.dedon.de





Swing von Paola Lenti

Swing Foto: Hersteller

Swingin’ in the sun: Der schaukelnde Zweisitzer von Paola Lenti besteht aus lackiertem Aluminium, das in Kanarien-Gelb besonders knallig zur Geltung kommt. Das heitere Möbel wird an kräftigen Edelstahlseilen befestigt, die mit einem farbigen Gewebe ummantelt sind. Klemmen und Haken sorgen für sichere Aufhängung an Decken oder Holzbalken. Swing kann mit einer Polsterung und losen Kissen knotzig ausgestattet werden. Bezüge dafür gibt es in mehreren Polyester-Texturen aus der Stoffkollektion von Paola Lenti. Als moderne Interpretation der Hollywoodschaukel macht Swing bella figura im Freien. 4410,– Euro

www.paolalenti.it





Armadillo von Point

Armadillo Foto: Hersteller

Traditionelles Flechthandwerk und moderne Materialien machen das Design des kugeligen und heiteren Schaukelsofas Armadillo aus – spanisch für Gürteltier. Sein Korpus aus geflochtener Shinotex-Faser ruht auf einer Aluminiumstruktur. Aufhängen lässt sich der Rundling an einem kräftigen Ast oder in einer speziell dafür entwickelten quaderförmigen Basis aus eloxiertem Aluminium. Vor zu viel Sonne beim Entspannen, mobilen Arbeiten oder Lesen schützt eine aufklappbare Haube aus naturfarbenem Leinen. Das Geflecht des kleinen Möbel-Planeten gibt es in Elfenbein sowie einem dunklen Beigeton. 3930,– Euro

www.point1920.com





Arco-Cocoon von Moroso

Arco-Cocoon Foto: Hersteller

Vogel-nestig und farbenfroh präsentiert sich die Arco Kollektion von Moroso. Der Name Arco – italienisch für Bogen – deutet an, wo es optisch langgeht: Die breiten kurvigen Blockstreifen des Hängesitzes verleihen der Schale mit verschiedenen farbigen Dreiklängen zusätzliche Tiefe. Für die Fertigung von Arco lässt der experimentierfreudige Hersteller Moroso farbige Polyethylenfäden, wie sie auch für Fischernetze verwendet werden, in Handarbeit verweben. So entstehen Cocoons, deren Design bei jedem Stück etwas anders aussieht. Passende Fauteuils und Tische machen die Outdoor-Kollektion richtig rund. 1320,– Euro

www.moroso.it

(Heike Edelmann, RONDO, 25.4.2021)