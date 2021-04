Den Wienern wurde in erster Instanz die Lizenz aus finanziellen Gründen verweigert. Alle anderen elf Oberhaus-Klubs erhielten die Spielgenehmigung

Wie geht es für die Austria weiter? Foto: APA/ROBERT JAEGER

Wien – Die massiven Finanzprobleme bereiten der Wiener Austria weiter große Sorgen. Am Dienstag verweigerte der Senat 5 der Fußball-Bundesliga dem Traditionsklub in erster Instanz die Lizenz für die kommende Saison, wie er in einer Aussendung bekanntgab. Alle anderen elf Oberhaus-Klubs erhielten hingegen die Spielgenehmigung.

Die Austria kann innerhalb von acht Tagen ab Beschlusszustellung Protest beim Protestkomitee der Bundesliga einbringen – also bis kommenden Mittwoch. Dabei besteht die Möglichkeit, neue Nachweise der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit vorzubringen. Die Entscheidung des Protestkomitees fällt bis 27. April.

Möglichkeiten

Sollte die Lizenz bzw. Zulassung auch vom Protestkomitee verweigert werden, hat der Bewerber noch die Möglichkeit, beim Ständigen Neutralen Schiedsgericht zu klagen. Das Schiedsgericht ist kein Gremium der Österreichischen Fußball-Bundesliga und entscheidet – endgültig – anstelle eines ordentlichen Gerichts. (APA, 13.4.2021)