Jakob Schönherr ist neuer CEO von Dentsu Austria. Foto: Dentsu Austria

Wien – Die Mediaagentur-Gruppe Dentsu Austria stellt das Management neu auf. Jakob Schönherr, bisher verantwortlicher Geschäftsführer für media.at und Dentsu X wird Chief Executive Officer (CEO). In dieser Funktion verantwortet er alle Aktivitäten und Ergebnisse der Dentsu Gruppe in Österreich.

Herbert Pratter übernimmt die neu geschaffene Position des Chief Operating Officer Media und ist künftig für die prozessuale und strukturelle Weiterentwicklung des Mediageschäfts von dentsu Austria verantwortlich, er wird außerdem Geschäftsführer von iProspect Austria.

Marion Hengl wird Chief Commercial Officer Media. Sie soll die von ihr geführten Media-Units Planning & Implementation, Investment Management und Product weiter ausbauen und verantwortet künftig alle kommerziellen Media-Aktivitäten der Dentsu Austria.

Mathias Fanschek führt weiterhin den Geschäftsbereich CXM und Creative und wird Managing Direcktor von Merkle DACH, entstanden durch die Zusammenführung von isobar Österreich, isobar Schweiz und Namics Deutschland/ Schweiz.

Die operativen Agenturmarken Carat, media.at, dentsu X und iProspect berichten direkt an CEO Jakob Schönherr. Vizeum wird mit Ende des zweiten Quartals in die hiesige dentsu X integriert. Katarina Stanisavljevic, Geschäftsführerin Carat Austria und Sebastian Rosinus, Geschäftsführer iProspect Austria verlassen Dentsu, teilt das Unternehmen in einer Aussendung mit. (red, 13.4.2021)