Eine gewaltige Gundam-Figur begrüßt Besucher eines Einkaufszentrums in Tokio. Foto: Der Standard/Stefan Mey

Legendary Entertainment arbeitet an einem Spielfilm rund um das japanische Gundam-Franchise, der hierzulande exklusiv auf Netflix übertragen wird. In China wird Legendary den Film selbst vertreiben, dort soll er in Kinos gezeigt werden.

Es wird der erste Spielfilm zum vor allem in Japan sehr beliebten Anime sein. Regie wird Jordan Vogt-Roberts führten, der unter anderem schon hinter dem Film "Kong: Skull Island" und dem Film zu "Metal Gear Solid" steckte. Laut Angaben von IGN wird das Skript von Brian K. Vaughan (Y: The Last Man, Runaways) geschrieben.

Ein Veröffentlichungsdatum für den Film ist ebensowenig bekannt wie etwaige Details zur Handlung. Auch ist unbekannt, in welcher Epoche des Franchises der Film angesiedelt sein wird.

Seine Premiere feierte Gundam im Jahr 1979 mit Mobile Suit Gundam. Die optisch ähnlichen Transformers aus den USA erblickten erstmals 1984 als Hasbro-Spielzeug das Licht der Welt. (red, 13.4.2021)