Europa hat einen Nachteil gegenüber China oder den USA, weil der Markt fragmentiert sei, sagt Konstantinos Apostolatos, Co-Autor des Berichts: "Wir haben Verbraucher, die alle meinen, sie hätten unterschiedliche Bedürfnisse." Unternehmen können sich daher weniger leicht auf ein erfolgsversprechendes Produkt konzentrieren, sondern müssen Ressourcen einsetzen, um auf regionale Wünsche einzugehen. Eine Italienerin fährt eben gerne ein anderes Auto als ein Schwede.

Das größere Problem dürfte sein, dass Europas Unternehmen systematisch zu wenig in Forschung und Entwicklung investieren. Weniger als die Hälfte der in der EU befragten Manager gab an, dass ihre Firma heuer mehr Geld für Innovation ausgeben werde. In den USA waren es fast 70 Prozent, in China knapp 80 Prozent. Der Zeithorizont spiele eine Rolle, sagt Apostolatos: "Viele europäische Unternehmen investieren zu wenig, weil sie kurzfristige Ergebnisse verfolgen."

Big Tech mischt sich ein

Eine überraschende Entwicklung im vergangenen Jahr war, dass die innovativsten Firmen häufiger über bestehende Branchengrenzen hinweg aktiv wurden: Die US-Technologieriesen Amazon, Alphabet und Apple treten als Konkurrenten in neue Märkte ein, wie sich in der Autobranche und im Mediensektor abzeichnet. In so mancher Branche müsse man umdenken. Zwischen 2009 und 2016 war die Verbraucherindustrie der Darling der Aktionäre, ruft Apostalos in Erinnerung. Das damalige Erfolgsmodell basierte auf radikalen Einsparungen. Seither ist die Luft draußen.

Siemens stellt ein Modell seiner Magnetschwebebahn aus. Das deutsche Unternehmen gilt als das innovativste Europas. Foto: Imago

Inzwischen haben die großen Techfirmen Plattformen für hunderte Millionen Nutzer etabliert, über die sie ihr Angebot erweitern können. Wer ein iPhone verwendet, kann Apps, Musik und Filme von Drittanbietern beziehen, Apple nascht mit. Wer Google verwendet, um ein Lokal zu suchen oder sich navigieren zu lassen, liefert im Gegenzug wertvolle Daten für Inserenten. Den Vorteil für die Technologiefirmen bringt Apostalos auf den Punkt: Einer der größten Konzerne der Verbraucherindustrie generiert in einem ganzen Jahr so viele Daten wie Amazon an einem einzigen Tag.

Was können europäische Firmen tun, um nicht den Anschluss zu verpassen? Die erfolgreichsten Unternehmen setzen ihre besten Mitarbeiter für die Entwicklung neuer Produkte ein, statt sie in Abteilungen zu belassen, die aktuell den größten Gewinn generieren würden, betont Ramón Baeza, Co-Autor des Berichts. Außerdem gibt es Bereiche wie die Mode- und Luxusindustrie, in denen Europa noch führend ist. Es gehe nicht darum, dass Europa neue Softwaregiganten hervorbringt, betonen die Autoren. Wichtiger sei, dass jedes Unternehmen, gleich welcher Branche, zu einer Technologiefirma wird.

Diversität treibt Innovation voran

Diversere Teams sind hilfreich, um Innovationen voranzutreiben, lautet ein weiteres Fazit des Berichts. Ein tieferer Blick in die Daten habe gezeigt, dass jene Unternehmen, die im Ranking der Innovativsten emporkletterten, zuvor ihre Belegschaft diversifizierten, was Geschlecht und Herkunft betrifft. Das sei nicht nur aus gesellschaftlicher Sicht positiv, sondern auch aus wirtschaftlicher: Bei Innovation gehe es häufig darum, neue Antworten auf alte Fragen zu finden, sagt Co-Autor Johann Harnoss. In gemischten Teams kämen schlicht mehr Perspektiven zusammen. So entstehen neue Ideen. (Leopold Stefan, 15.4.2021)





