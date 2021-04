Das Design dürfte Besitzern des Vorgängermodells bekannt vorkommen. Foto: Microsoft

Microsoft präsentierte am Donnerstag mit dem Surface Laptop 4 eine neue Generation Surface-Geräte. Kunden können nun sowohl beim 13,5- als auch 15-Zoll-Modell zwischen einem Intel- und AMD-Prozessor wählen. Entweder werden dabei Intel-Prozessoren der 11. Generation oder AMDs Ryzen-4000-Serie verbaut. Das Gerät kommt am 27. April in den Handel und wird in der günstigsten Ausführung 1129 Euro kosten.

Mit den neuen Laptops verspricht das Unternehmen eine Leistungssteigerung von bis zu 70 Prozent gegenüber dem Surface Laptop 3. Außerdem soll auch die Batterielaufzeit verbessert worden sein. Bis zu 19 Stunden sollen beim 13,5-Zoll-Modell mit AMD-Prozessor möglich sein, bis zu 17,5 Stunden bei der Ausführung mit größerem Display. Die Intel-Version soll hingegen 17 Stunden bzw. 16,5 Stunden Akkulaufzeit liefern. Beide Ausführungen mit Intel-Prozessoren werden zudem mit dem neuesten Iris Xe-Grafikchip ausgestattet sein.

Bekanntes Design

Das Design ähnelt hingegen dem bereits 2019 erschienenen Vorgängermodell. Interessierte haben die Wahl zwischen vier Farben, nämlich Platin Grau, Eisblau, Mattschwarz und Sandstein. Bei manchen Ausführungen besteht zudem die Wahl zwischen einem Alcantara-Überzug oder einem rein metallischen Design.

Microsoft Surface

Der Sonstige Funktionsumfang ist größtenteils gleichgeblieben, berichtet "The Verge". Es gibt einen USB-C-Port, einen USB-A-Anschluss, eine Kopfhörerbuchse und einen Anschluss für das Aufladen des Akkus. Die M.2-NVMe-SSD kann weiterhin über einen Steckplatz auf der Rückseite des Geräts herausgenommen werden, Thunderbolt-Support sucht man auch in der vierten Generation vergeblich.

Die volle Auswahl an Konfigurationsmöglichkeiten findet man auf der Microsoft-Webseite, Vorbestellungen werden bereits entgegengenommen. (red, 13.4.2021)