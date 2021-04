David (Vincent Lacoste) führt ein unstetes Leben, bis er sich um seine Nichte (Isaure Multrier) kümmern muss – "Mein Leben mit Amanda" um 20.15 Uhr, Arte.

Foto: Pyramide

18.30 TALK

Konkret: Wanderführer mit Öffis Die Pandemie sorgt für einen Wanderboom: nützliche Tipps, um ohne Parkproblem zum Wandervergnügen zu kommen. Bis 18.47, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Ein Staatsanwalt räumt auf – Jagd auf die Mafia in Kalabrien In Kalabrien führt Generalstaatsanwalt Nicola Gratteri einen Feldzug gegen die gefährlichste und mächtigste Mafia Europas. Er ließ fast 350 ‘Ndrangheta-Mitglieder und ihre Helfer in Politik und Verwaltung verhaften. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Dok 1: Endstation Verschwörung Mittlerweile glaubt jeder dritte Österreicher an Verschwörungserzählungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Hanno Settele taucht ein in die verdrehte Welt und zerlegt die Mythen. Bis 21.05, ORF 1

20.15 REPORTAGE

Der Maulwurf – Undercover in Nordkorea (1+2/2) In einer zehnjährigen Geheimmission wollen zwei Männer Nordkoreas Verstrickungen in den internationalen Waffenhandel beweisen. Ein absoluter Grenzgang im diktatorischen und brutalen Regime Kim Jong-uns. Bis 22.10, 3sat

20.15 AUS DEN FUGEN GERATEN

Mein Leben mit Amanda (Amanda, FR 2017, Mikhaël Hers) Das Pariser Bilderbuchleben von David (Vincent Lacoste) nimmt ein jähes Ende, als seine alleinerziehende Schwester bei einem Terroranschlag stirbt. Was soll nun mit seiner siebenjährigen Nichte Amanda (Isaure Multrier) geschehen? Ein behutsamer Film über das Leben mit Tod, Verlust und Trauer. Bis 21.55, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Paviane – Eine schrecklich nette Familie Große und kleine Dramen spielen sich im Herzen Kenias bei einer ganz besonderen Affenbande ab. Sie bevölkert den Rand einer gewaltigen Höhle und beinhaltet besondere Charaktere. Bis 21.15, Servus TV

21.55 DOKUMENTATION

Viraler Humor: Was Corona-Witze über uns erzählen Die Dokumentation zeigt mit viralen Clips und mit der Einschätzung von Comedians und Fachleuten, wie Humor in der Krise zur Bewältigungsstrategie werden kann. Bis 22.50, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Europa – Ernährung als Religion Vegetarier oder Veganer, Keto- oder Steinzeit-Diät, Carnivore oder Frutarier – um die vermeintlich beste Ernährung ist ein Glaubenskrieg entbrannt. Essen ist zu einer Art Ersatzreligion geworden, die Informationen dazu sind oft widersprüchlich. Bis 23.05, ORF 2

23.05 REPORTAGE

Weltjournal +: Schwergewichte – Chinas dicke Kinder Hundert Millionen Menschen in China leiden an Fettsucht, sagt die amtliche Statistik. Vor allem Kinder sind davon betroffen. Der Grund: Mit dem steigenden Wohlstand haben sich die Lebensgewohnheiten verändert. Bis 23.50, ORF 2