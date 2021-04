Zielen und schießen: Der Portibac unterstützt im "Krieg gegen Covid-19". Foto: The Handigroup

Der Kampf gegen das Coronavirus verlangt der gesamten Menschheit viel Durchhaltevermögen ab – und an vorderster Front stehen hier unter anderem jene Menschen, die diverse Gegenstände regelmäßig desinfizieren, um eine mögliche Verbreitung des Virus einzudämmen.

Für diese hat das Unternehmen The Handigroup nun ein Tool namens Portibac entwickelt, das in der Anwendung gewisse Parallelen zu First-Person-Shootern oder auch einer gediegenen Partie Laser-Tag erkennen lässt: eine Pistole, mit der man auf die zu desinfizierenden Gegenstände zielt und anschließend einen Sprühnebel aus Desinfektionsmittel auf das Coronavirus "schießt". Eine integrierte Lampe hilft beim Zielen – was ein wenig an ein Laser-Zielfernrohr erinnert.

Unter anderem wird die Desinfektionspistole auch von der "Financial Times" als "jüngste Innovation im Krieg gegen Covid-19" gefeiert. Dabei wird darauf verwiesen, dass das Virus vor allem über die Luft übertragen wird, wodurch das Tragen einer FFP2-Maske dringend ratsam ist – ein Restrisiko bleibt aber auch durch das Berühren von verseuchten Oberflächen. Und hier kommen eben auch sogenannte Fogger ins Spiel, die Desinfektionsmittel via Sprühnebel verteilen.

Vanille, Zimt und Zitrusfrüchte

Im Artikel der Zeitung wird zudem betont, dass die Pistole allerlei Zertifizierungen erhalten hat und zu 99,99 Prozent effektiv gegen die Verbreitung des Virus über Oberflächen sei. Als störend wird der etwas penetrante Geruch des benutzten Desinfektionsmittels beschrieben – wenn man dieses aber einmal mit dem "Massaker an Covid-19" in Verbindung bringe, dann könnte man den Geruch fast liebgewinnen. Laut Website sind die Gerüche Vanille, Zimt und tropische Zitrusfrüchte erhältlich.

Der Anbieter selbst betont, dass die Bedienung der Portibac-Pistolen entweder durch bereits vorhandenes Personal oder durch ein spezielles Portibac-Reinigungsteam durchgeführt werden kann. "Da die Menschen trotz der neuen Schließungsregeln immer wieder in Hotels, Bars und Restaurants zurückkehren, müssen diese Branchen alles tun, um diesen vorsichtigen Rückkehrern das Vertrauen zu geben, wieder Stammkunden zu werden", wird Mike Cohen, Gründer der Handigroup, auf der Website zitiert.

Im Webshop von Portibac werden die Pistolen für 125 britische Pfund (circa 144 Euro) pro Stück angeboten. (red, 14.4.2021)