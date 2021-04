114.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zur Premiere auf Puls 4: Klaus Eberhartinger. Foto: PULS 4/Jörg Klickermann

Wien – "Österreichs unentdeckte Talente" will "Show Your Talent" bekannter machen, bei der Premiere des neuen Formats auf Puls 4 mit Klaus Eberhartinger und Rainer Schönfelder gelang das nur eingeschränkt: 114.000 Menschen verfolgten die Show am Montagabend im Schnitt, den zweiten Teil um 23 Uhr schauten noch 23.000.

Der Showteil im Hauptabend hatte laut Teletest beim Gesamtpublikum drei Prozent Marktanteil, bei der privaten Hauptzielgruppe unter 50 Jahren vier Prozent und beim jungen Publikum unter 30 im Schnitt fünf Prozent Marktanteil.

ORF 1 hielt ab 20.15 Uhr mit Binge-Watching der fünfteiligen, aufwändigen Sky-Serie "Chernobyl" zur Reaktorkatastrophe vor 35 Jahren dagegen.

100 Zuschauerinnen und Zuschauer bilden die Jury und bewerten in der Show – laut Eigendefinition "keine Castingshow" etwa zaubernde Pfarrer, singende Bodybuilder und Dogdancing-Performances. Pro Runde setzt die Jury insgesamt 5000 Euro auf die Kandidaten und Kandidatinnen. Wenn die die Bewertung erraten, gehört das Geld ihnen. Sieben Folgen waren beim Start geplant. (red, 13.4.2021)