Klagenfurter feiern einen 5:4-Heimsieg des KAC. Nächstes Spiel der "best of seven"-Serie am Freitag

Hier regiert der KAC. Knapp, aber doch.

Foto: APA/GERT EGGENBERGER

Klagenfurt – Österreichs Eishockey-Rekordmeister KAC ist auf bestem Wege, den Titel in der ICE Hockey League zu holen. Die Klagenfurter gewannen am Dienstagabend in der heimischen Stadthalle mit 5:4 (1:1,2:2,2:1) auch das zweite Finalspiel der "best of seven"-Serie gegen den HCB Südtirol und liegen damit schon 2:0 in Front. KAC-Matchwinner war Lukas Haudum mit einem Doppelpack. Das dritte Duell steigt am Freitagabend (19.30 Uhr/live Puls24 und Sky Sport Austria) in Bozen.

Der KAC machte gleich dort weiter, wo er am Sonntag beim 6:0-Kantersieg in Bozen aufgehört hatte: Johannes Bischofberger scheiterte mit der ersten Topchance an HCB-Goalie Leland Irving (2.). Doch ein Fehlpass von Lukas Haudum leitete einen Konter der Südtiroler ein, den Dennis Robertson nach Pass von Angelo Miceli perfekt ins lange Eck abschloss (8.). Das 0:1 entsprach überhaupt nicht dem Spielverlauf, wie das Schussverhältnis von 12:5 zugunsten der Gastgeber in den ersten 20 Minuten bewies.

Manuel Geier glückte aber noch 29 Sekunden vor der ersten Drittelpause nach Assist von Samuel Witting der verdiente Ausgleich (20.). Und nur 72 Sekunden nach Wiederbeginn sorgte Matt Fraser für die erstmalige Führung der "Rotjacken" an diesem Abend. Der 30-jährige Kanadier fälschte im Powerplay einen Weitschuss von Blaz Gregorc unhaltbar für Irving ab (22.).

Auch die Gäste nützten ihre erste Überzahl, Gleason Fournier traf nach Querpass von Miceli zum 2:2 (29.). Ein Weitschuss von Lukas Haudum brachte den KAC neuerlich in Front (38.), doch zwölf Sekunden vor der zweiten Drittelpause durften die Südtiroler nach Videobeweis das 3:3 bejubeln (40.). Denn beim Treffer von Anthony Bardaro war das Tor verschoben worden. Ursprünglich entschieden die Referees auf kein Tor, widerriefen diese Entscheidung allerdings nach längerem Zeitlupen-Studium.

Zu Beginn des Schlussabschnitts musste Luca Frigo nach einem Check gegen den Kopf gleich für vier Minuten auf die Strafbank. Diese Chance ließen sich die Kärntner nicht entgehen: Nach Assist von Clemens Unterweger zog Haudum perfekt ab (44.). Das 5:3 ging dann auf das Konto von Bischofberger (55.). Bozen nahm nach einer Strafe von Thomas Hundertpfund (57.) Goalie Irving zwar früh für eine 6:4-Überlegenheit vom Eis, doch mehr als der Anschlusstreffer von Daniel Catenacci (59.) war nicht mehr drin. (APA; 13.4.2021)



Ergebnis ICE Hockey League vom Sonntag – Finale (best of seven), 2. Spiel:

KAC – HCB Südtirol 5:4 (1:1,2:2,2:1)

Stand in der Serie: 2:0

Nächstes Spiel am Freitag (19.30 Uhr/live Puls24 und Sky Sport Austria) in Bozen