Der US-Präsident nahm die Einladung der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses an. Biden hält an Waffendeal mit Emiraten fest, "enttäuscht" von Somalia

Einen Tag nach seiner geplanten Rede, am 29. April, wird Biden 100. Tag im Amt sein. Foto: imago

Washington – Gut drei Monate nach seinem Amtsantritt wird US-Präsident Joe Biden am 28. April erstmals in einer Ansprache vor beiden Kammern des US-Kongresses halten. Das Weiße Haus teilte am Dienstagabend mit, der Präsident habe die entsprechende Einladung der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, angenommen. Am 29. April ist Bidens hundertster Tag im Amt. Er war am 20. Jänner vereidigt worden.

Einladung von Pelosi

Pelosi hatte Biden eingeladen, am 28. April seine "Vision für die Bewältigung der Herausforderungen und Chancen dieses historischen Moments" im Kongress darzulegen, wie es in einem Brief Pelosis an Biden hieß. In dem Schreiben lobte Pelosi die "historische und umgestaltende Führung" Bidens. Pelosi und Biden gehören beide der Demokratischen Partei an.

Die erste Ansprache eines neu gewählten US-Präsidenten bei einer gemeinsamen Sitzung des Repräsentantenhauses und des Senats im US-Kapitol gilt nicht als Rede zur Lage der Nation, die ansonsten jährlich erfolgt. Bidens erste so bezeichnete Rede steht erst im nächsten Jahr an. Zuletzt hatte im Februar vergangenen Jahres Bidens Vorgänger Donald Trump eine Ansprache zur Lage der Nation vor dem Kongress gehalten.



Biden hält Waffendeal mit Emiraten fest

Unterdessen gaben Mitarbeiter des Kongresses am Dienstag bekannt, dass die US-Regierung ihre Waffenverkäufe im Wert von 23 Milliarden Dollar (19,33 Milliarden Euro) an die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) wieder aufnimmt. Der Deal umfasse die Lieferung von Lockheed Martin F-35 Tarnkappen-Kampfflugzeugen, bewaffnete Drohnen und andere Ausrüstung.

Dennoch würden weiterhin Details des Abkommens überprüft und die USA würde sich mit emiratischen Regierungsvertretern abstimmen, was die Verwendung der Waffen betreffe, erklärte ein Sprecher des US-Außenministeriums. Die Regierung des demokratischen Präsidenten Joe Biden hatte die vom ehemaligen republikanischen Präsidenten Donald Trump beschlossenen Geschäfte zunächst für eine Revision ausgesetzt.

"Enttäuscht" von Somalia

Was den Umgang mit Somalia betrifft, zeigte sich US-Außenminister Antony Blinken weniger versöhnlich: Die Vereinigten Staaten zeigen sich "tief enttäuscht" von der Verlängerung der Legislaturperiode des Präsidenten und des Parlaments um zwei Jahre in Somalia. "Die Umsetzung dieses Gesetzes wird ernsthafte Hindernisse für den Dialog darstellen und den Frieden und die Sicherheit in Somalia weiter untergraben", sagte Blinken am Dienstag.



Die USA sei nun gezwungen, die bilateralen Beziehungen mit der somalischen Regierung neu zu bewerten und ziehe alle verfügbaren Instrumente – einschließlich Sanktionen und Visa-Beschränkungen – in Betracht,

Somalias Unterhaus stimmte am Montag dafür, die vierjährige Amtszeit von Präsident Mohamed Abdullahi Mohamed, die im Februar auslief, um weitere zwei Jahre zu verlängern. Ob das Gesetz ohne die Zustimmung des Senats verabschiedet werden kann, ist unter somalischen Regierungsmitgliedern umstritten. Die politische Krise droht die Spaltung des Landes zu vertiefen. Auch die EU, die Uno, die regionale Organisation von Staaten in Nordostafrika IGAD und die Afrikanische Union teilten am Samstag in einer gemeinsamen Erklärung mit, dass sie eine Verlängerung der Amtszeit des Präsidenten nicht unterstützen. (APA, 14.4.2021)