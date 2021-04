Blake Griffin von den Brooklyn Nets hat eine Botschaft. Foto: Reuters/Kluckhohn

Minneapolis (Minnesota) – Spieler der Minnesota Timberwolves und Brooklyn Nets haben vor der NBA-Partie am Dienstag eine Schweigeminute nach der Tötung eines Schwarzen bei einem Polizeieinsatz im US-Bundesstaat Minnesota abgehalten. Zuvor trugen sie beim Aufwärmen ein T-Shirt mit der Aufschrift "Mit Freiheit und Gerechtigkeit für alle". Nach ersten Erkenntnissen hat eine Polizistin bei einer Verkehrskontrolle versehentlich statt eines Elektroschockers ihre Pistole gezogen und einen Mann erschossen.

Die Partie verloren die Timberwolves gegen die Nets mit 97:127. Die Los Angeles Lakers beendeten ihre Auswärtsreise mit einem Sieg. Der Titelverteidiger gewann in Charlotte bei den Hornets von Team-Besitzer Michael Jordan 101:93 und damit vier der zuletzt sieben Partien in fremder Halle. Nach dem 34. Saisonsieg können die Lakers weiter mit einer direkten Qualifikation für die Play-offs rechnen.

Schlechte Nachrichten gab es indes für die spielfreien Denver Nuggets, die für den Rest der Saison ohne ihren besten Aufbauspieler Jamal Murray auskommen müssen. Der 24-jährige Kanadier erlitt am Montag bei der 107:116-Niederlage in San Francisco gegen die Golden State Warriors in der Schlussminute der Partie einen Kreuzbandriss im linken Knie, wie eine MRT-Untersuchung am Dienstag ergab. Das Aus von Murray ist ein arger Dämpfer für die Titelambitionen der Nuggets. (APA/Reuters, 14.4.2021)

NBA-Ergebnisse vom Dienstag:

Minnesota Timberwolves – Brooklyn Nets 97:127, Toronto Raptors – Atlanta Hawks 103:108, Indiana Pacers – Los Angeles Clippers 115:126, Charlotte Hornets – Los Angeles Lakers 93:101, Utah Jazz – Oklahoma City 106:96, Phoenix Suns – Miami Heat 106:86, Portland Trail Blazers- Boston Celtics 115:116