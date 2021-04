Wie lautet Ihr Romantitel? Foto: getttyimages/istockfoto/mactrunk

Irgendwann seinen Traum verwirklichen, einen politischen Roman zu schreiben. Das nahm sich der vor kurzem zurückgetretene Gesundheitsminister Rudolf Anschober in seiner Abschiedsrede vor. Material hätte er ja nach den letzten turbulenten Jahren in der österreichischen Innenpolitik eigentlich genug. Doch nicht nur er. Schließlich sind wir alle – wenn auch nicht aktiv involviert – umgeben von politischen Entwicklungen, Umbrüchen, Persönlichkeiten und Skandalen aufgewachsen und verfolgen auf die eine oder andere Art das politische Geschehen bis zum heutigen Tag. Literarisch zu verarbeiten gäbe es also wahrlich genug. Aktuell beschäftigt natürlich die Corona-Krise die Gemüter – über die dieser STANDARD-User gern folgende Romane lesen würde:

Doch auch abseits der Pandemie gibt es in der österreichischen Innenpolitik allein der letzten Monate reichlich Inspiration: die Ibiza-Affäre, die Causa Casinos oder zuletzt die Öbag-Chats. Andere potenzielle Autorinnen und Autoren politischer Romane sehen sich lieber international nach Themen um: beispielsweise die Watergate-Affäre, der Militärputsch in Chile, Frauenrechte in Polen, der Vietnamkrieg oder der Arabische Frühling.



Worüber würden Sie schreiben?

Und worüber würden Sie gerne lesen? Welche bereits existierenden politischen Romane können Sie der STANDARD-Community empfehlen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 15.4.2021)