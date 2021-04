In dieser Galerie: 7 Bilder Die weltweit bekannte Basilika von Mondsee. Foto: Birgit Eder Relativ weit unten beginnt das Schneestapfen. Foto: Birgit Eder Der tiefe Schnee hat die Gehzeit bedeutend verlängert. Foto: Birgit Eder Die Radstattkapelle auf 994 Meter Seehöhe (Winter 2019). Foto: Birgit Eder Vom 24 Meter hohen Turm hat man einen sehr beeindruckenden Rundumblick. Foto: Birgit Eder Im neuen Turm duftet es noch nach frischem Holz. Foto: Birgit Eder Der Ausblick von der Kulmspitze auf den darunter liegenden Mondsee. Foto: Birgit Eder

Von der Bushaltestelle Mondsee geht's direkt zur Basilika – der Hochzeitskirche aus dem Film "The Sound of Music", in der Maria und Georg Ritter von Trapp heiraten. Wo sich normalerweise hunderte Besucher täglich tummeln, ist man derzeit fast allein. Der Besuch lohnt aber auch, wenn man kein Fan des Filmes ist, gibt es im Inneren doch Kunstschätze von Hans Waldburger (Hochaltar 1626) und Meinrad Guggenbichler (Altäre und Kanzel) zu bestaunen.

Danach gehen wir am Kirchenparkplatz vorbei und kommen zur Kreuzung Hilfbergstraße. Dieser folgen wir aufwärts in Richtung Stabau/Kulmspitz. Der Weg, der anfangs sehr steil ist, führt an der ehemaligen Klosterkirche Maria Hilf vorbei. Kurz davor liegt links ein großer Parkplatz mit dem Bauernmuseum (öffnet erst im Mai). Wir unterqueren die Autobahn.

Tiefblau

Danach folgen wir dem markierten Weg aufwärts und kommen bei einem Bauernhof in den Wald. Immer wieder zeigt sich der tiefblaue Mondsee unter uns. Kurz folgen wir einer asphaltierten Bauernhofzufahrt und biegen dann links ab. Zuerst geht's über offene Wiesenflächen, dann durch den Wald bis zur Abzweigung zur Radstattkapelle. Von hier sind es nur noch ein paar Minuten bis zur Kulmspitze.

Nach dem Besuch des Holzturmes gehen wir wieder zurück zur Abzweigung, bleiben aber auf der Höhe und gehen im Auf und Ab über den Radstattrücken bis zur gleichnamigen Kapelle. Von dort geht es auf dem Weg Nummer 5 über den Bauernhof Seegruber auf der Mondseeblickstraße abwärts. Beim Gosauergraben unterqueren wir abermals die Autobahn, bevor wir wieder nach Mondsee gelangen. (Birgit Eder, 15.4.2021)

