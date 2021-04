Martin Ambrosch für Drehbuch verantwortlich, Andreas Prochaska als Regisseur an Bord

Wird bei einer Serie über Wolfgang Amadeus Mozart Regie führen: Andreas Prochaska.

Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – In neuem Licht will eine deutsch-österreichischen Serie den Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart zeigen. Als Regisseur ist Andreas Prochaska ("Das Boot") an Bord. Das Drehbuch liefert Martin Ambrosch, der mit Prochaska schon für den Kinofilm "Das finstere Tal" und die Krimireihe "Spuren des Bösen" zusammenarbeitete. Für die Produktion zeichnen Goodfriends Film und Satel verantwortlich, wie das US-amerikanische Branchenmagazin "Variety" berichtet.

Man werde eine "moderne Geschichte" erzählen, wird Goodfriends-Chef Moritz von der Groeben zitiert. So handle sich nicht nur um die Geschichte eines der wichtigsten Musiker der Menschheitsgeschichte, sondern um einen Rebellen und Revolutionär, der sein Leben riskierte, in dem er sich offen gegen den Adel und Kaiser Joseph II. stellte. Statt eines reinen Biopic über das Leben soll dieses auch in den politische Kontext der Zeit eingebettet werden.

Gedreht werden soll nach Möglichkeit an den historischen Originalschauplätzen. Die Produktionskosten wurden mit rund 15 Millionen Euro beziffert. (red, 14.4.2021)