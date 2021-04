Anfang April beginnt meist die Spargelsaison. Da gilt es die Lieblingsrezepte für die weißen und grünen Stangen wieder zu kochen, aber auch neue Kreationen werden ausprobiert.

Ein Rezept, das ich voriges Jahr in Nigel Slaters kleinem Buch der grünen Küche – "Greenfeast" – gefunden habe, wird heuer zum Saisonstart in der EssBar serviert. Neben dem folgenden Rezept finden sich in Slaters Rezeptesammlung für Frühlings- und Sommergemüse auch noch weitere interessante Spargelvariationen.

Etwa wird grüner Spargel gemeinsam mit jungen Karotten und jungen Roten Rüben sowie Erdnüssen im Ofen gebacken oder in Kokosmilch zu einem Curry verkocht. Die vegetarischen Rezepte in "Greenfeast" sind schnell zubereitet, geordnet wurden sie nach ihrer Zubereitungsmethode – also "aus der Pfanne", "im Ofen" oder "auf dem Teller".

Wie in allen seinen Büchern betont der Autor, dass die Rezepte als Inspiration zu sehen sind. In diesem Sinn habe ich seine Anregung zu "Grünspargel, Blätterteig" aufgenommen und gebacken. Die kleinen Tartes sind schnell zubereitet und zwei bis drei Stück davon ergeben mit Salat serviert ein leichtes Mittagessen. Ich serviere sie meinen Gästen auch gern als Appetizer zu einem Glas Wein. Dazu bereite ich allerdings kleinere Stücke, die sich gut aus der Hand essen lassen.

Für sechs kleine Tartes benötigt man:

8 Stangen grünen Spargel

1 Packung Blätterteig (250 g)

1 Ei verquirlt

150 g Ziegenkäse

150 g Frischkäse

ca. 1 TL frische Thymianblätter





Das Rezept zum Ausdrucken: