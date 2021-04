Vermutlich dürfte es sich um die Vorstellung der neuen iPad-Pro-Modelle handeln. Foto: Screenshot/Apple

Schon länger gibt es Gerüchte, dass Apple noch im April neue Geräte vorstellen will. Ob es dafür einen eigenen Event geben wird oder ob es bei einer Presseaussendung bleiben soll, war lange unklar. Nun lädt der Konzern unter dem Slogan "Spring Loaded" jedoch ganz offiziell zu einer Veranstaltung am 20. April. Samsung folgte kurz darauf mit der Ankündigung eines Galaxy-Unpacked-Events am 28. April. Doch welche Neuigkeiten werden die Unternehmen dort vorstellen? Und was darf man sich als Interessierter tatsächlich von den Events erwarten?

Apples Veranstaltung wird erneut in Form eines Online-Streams abgehalten werden. Den Termin verriet vorab bereits das Sprachassistenzsystem Siri. Als sehr wahrscheinlich gilt es, dass dabei die neue Generation der iPad Pros vorgestellt wird. Abgesehen von den sich stetig verdichtenden Gerüchten, dass die Tablets noch diesen Monat erwartet werden, deutet auch das Design der Einladung darauf hin. Dieses zeigt nämlich ein vermutlich mit Apple-Pencil gezeichnetes Konzernlogo.

Neuer Chip, neue Displays

Die neuen iPads sollen mit etlichen Hardwareneuerungen überzeugen. Neben einem an Apples M1-Chip angelehnten System-on-Chip (SoC) dürften auch die Kameras aufgewertet werden und 5G-Support mit an Bord sein. Zudem soll Apple bei der Ausführung mit 12,9-Zoll-Display anstatt der üblicherweise verbauten LCD-Panels auf Mini-LED-Displays setzen. Dies soll die Zahl der dimmbaren Zonen erhöhen und somit einen deutlich besseren Kontrast ermöglichen, berichtet Heise.

Weitere Gerüchte ranken sich um die sogenannten Airtags, mit denen man Objekte wie zum Beispiel Schlüssel bei Verlust wiederfinden können soll. Außerdem soll sich die dritte Generation der Airpods der Marktreife nähern. Dass diese bereits am 20. April vorgestellt werden, scheint jedoch unwahrscheinlich.

삼성전자 뉴스룸 [Samsung Newsroom]

Laptop, Tablet oder Smartphone?

Samsung kündigte seine Produktpräsentation am 28. April mit dem Hinweis an, dass man das "leistungsstärkste Galaxy" erwarten dürfe. Mehr Details lassen sich auch aus dem Trailer nicht herauslesen. Die Größe der im Video gezeigten Box macht es jedoch unwahrscheinlich, dass es sich um einen Laptop handelt, mutmaßt "9to5Google". Dementsprechend könnte es sich auch um ein Smartphone oder Tablet handeln, möglicherweise um das Galaxy Z Fold 3 oder Flip 2.

Dagegen spricht allerdings, dass frühere Leaks insbesondere auf einen Event zur Vorstellung neuer Laptops im April hingewiesen haben. Vergangenen Monat terminierte der Twitter-Nutzer Evan Blass bereits ein Datum für ein "PC Unpacked", wenig später veröffentlichte er Fotos des Galaxy Book Pro und des Galaxy Book Pro 360. Was der südkoreanische Tech-Konzern tatsächlich präsentieren wird, wird sich mit Sicherheit allerdings erst am 28. April sagen lassen. (mick, 14.4.2021)