Damit jetzt genug vom Praktischen und dem Spielzeug. Reden wir über Motorräder. Zu den Besten gehört hier inzwischen ganz sicher Zero. Und unter allen Zeros – von der Code 111-Naked bis hin zur Big Enduro reicht die Palette inzwischen – ist die SR/S die Feinste. Ja, das ist meine ganz persönliche Meinung, aber wir können ja gerne streiten anfangen oder es uns ausfahren.

Die SR/S lässt sich so spielerisch aufs Knie legen, dass man auch auf der Hausstrecke nur im schweren Hang-off umarutschen will. Da können sie gern, die Halbstarken, nachdem du bei der Ausweichen vorbei bist, wo sie alle auf Opfer warten, im neuen Leder und mit de lauten Auspuff, zum Angriff blasen. Mit den 190 Nm Drehmoment pfefferst du aus den Ecken raus, dass die anderen verloren in ihrem Getriebe herumsuchen anfangen.

Schwerpunkt

Das hohe Gewicht – 234 kg mit Akku – mit meiner Lockdownwampe werfe ich da keinen Stein – fällt im Kurvengewühl nicht so auf, weil der Schwerpunkt sehr tief ist, was das Motorrad extrem ruhig fahren lässt. Ja, man braucht ein bisserl mehr Kraft, wenn man sie von einem Eck ins andere schmeißt, weil die Zero dabei aber nie nervös wird, vermittelt sie eine Souveränität, dass du aus dem Grinsen nicht mehr rauskommst.

Sollten Sie an meinen Worten zweifeln, weil Sie vor acht, zehn Jahren einmal eine Zero probiert haben und dann schwer enttäuscht waren – gilt alles nicht mehr. Ja, der Anfang war für Zero schwer, aber jetzt haben sie es heraußen, wie man ein Motorrad baut.

Reichweite

Darum liegt die Reichweite in der Praxis auch nicht bei den knapp 200 Kilometer, die der Normwert angibt, sondern je nach Ambition bei 150 bis 200 Kilometer. Schnellgeladen ist die Zero in 1,5 Stunden und die Spitzenleistung, die liegt bei 82 kW – falls das nach der Erwähnung der 190 Nm noch wer wissen will.

Noch kurz zu den Kosten: Die SR/S gibt es ab 21.120 Euro. Das reine Gewissen kostet also ein bisserl was.