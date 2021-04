Landeshauptmann Hans Peter Doskozil öffnet das Burgenland. Foto: imago images/SEPA.Media

Das Burgenland beendet den Lockdown am kommenden Montag, wie Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz bekanntgegeben hat. Die Schulen, der Handel und auch körpernahe Dienstleister werden öffnen. Er sei sich bewusst, dass dies ein Risiko ist. Andererseits sei er überzeugt davon, "dass wir in letzter Konsequenz nie sagen können, was richtig oder falsch ist".

Ein Fehler sei es jedenfalls, die Alternativen immer nur "im Zusperren oder Öffnen" zu sehen. Jetzt werde ein Zwischenweg beschritten: "Testen, testen, testen." Das Burgenland werde darangehen, die Testungen immens auszuweiten. "Wir wollen 300.000 Test pro Woche durchführen." Das Burgenland hat 295.000 Einwohner. Der Schwerpunkt dieser Testungen liegt auf den Schulen und Betrieben. Und darauf, Perspektiven zu eröffnen. "Nur so kann man die Bevölkerung mitnehmen."

Hohe Intensivzahlen

Die Inzidenzzahlen stimmten positiv. Das Burgenland liegt unterm Österreich-Schnitt. Sorgen machten freilich die Spitäler. Die arbeiten am Limit. 27 der zuletzt auf 35 aufgestockten Covid-Intensivbetten waren am Mittwoch belegt. "Die planbaren Operationen", sagt Hubert Eisl, der Geschäftsführer der landeseigenen Krankenanstalten-Gesellschaft, "sind um ein Drittel reduziert, um Personal freizubekommen für die Covid-Stationen." Nehme man die zweite Welle im Herbst als Vergleich, so würde man in dieser Woche den Höhepunkt auf den Intensivstationen erreichen.

Der burgenländische Weg wird jedenfalls wissenschaftlich begleitet. Der Epidemiologe Hans-Peter Hutter wird die Region Neusiedl-Parndorf mit gesamt rund 15.000 Einwohnern monitorisieren. "Wir haben das Ziel, zumindest 60 bis 80 Prozent der Bevölkerung in sehr kurzen Abständen zu testen." Das Projekt laufe bereits, "um einen Basiswert zu haben".

Pannonische Pioniere

Das Projekt – Hutter: "Wir haben international nichts Vergleichbares gefunden" – biete die Gelegenheit, "eine Öffnung abbilden zu können". Und damit eine faktenbasierte Grundlage zu haben für allfällige Öffnungsschritte anderswo. "Denn die werden kommen, so oder so." Die Neusiedler und Parndorfer seien gewissermaßen Pioniere.

Hutter liefere aber auch der Landesregierung Entscheidungsunterlagen, um im Fall des Falles rasch reagieren zu können. Denn das hat Doskozil ja auch gesagt: "Wenn es nicht funktioniert, muss man den Mut haben, Maßnahmen auch wieder zurückzunehmen." (Wolfgang Weisgram, 14.4.2021)