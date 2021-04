Lassen Sie sich von der STANDARD-Gartencommunity beraten! Foto: getttyimages/istockfoto/schulzie

Beim eigenen Garten sind, so wie bei der Einrichtung, die Geschmäcker verschieden. Die einen erfreuen sich an duftenden Rosen und Hortensien, andere an Magnolienbäumen oder Obststräuchern. Was allen gemein ist, ist jedoch der Rasen, ohne ist es einfach kein richtiger Garten. Doch auch hier gilt: Rasen ist nicht gleich Rasen. Während in den einen Gärten eine fast schon wilde Blumenwiese die Augen – und Insekten – erfreut, herrscht in anderen fast schon militärische Strenge: sattes, millimeterkurzes Grün, durchbrochen von akkurat angelegten Wegen und Einfassungen.

Auch ein Rasen erfordert eine gewisse Pflege, je nachdem, welcher Vision vom eigenen Garten man nacheifert. Und dabei stellen sich Gartenfreunden zahlreiche Fragen: Wie oft soll man mähen, wie oft düngen? Soll regelmäßig gegossen werden – oder reicht die Bewässerung durch unregelmäßig auftretende Regenschauer? Wie wird man – ohne Gift und Fallen – Wühlmäuse und Maulwürfe los? Was tun gegen kahle Stellen? Wie erzeugt man die perfekte Rasenkante? Welcher Mix an Rasensamen ist empfehlenswert? Und worauf ist beim Vertikutieren zu achten?

Wie ist es um Ihren Rasen bestellt?

Sind Sie eher Typ Blumenwiese oder englischer Rasen? Auf welche Pflegetipps schwören Sie? Welche Fragen haben Sie an die Garten- und Rasenexperten aus der STANDARD-Community? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 16.4.2021)