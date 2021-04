Nach Hütter (li) verlässt auch Bobic die Eintracht. Foto: imago/Groothuis/Witters/Pool

Frankfurt – Der deutsche Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat nur einen Tag nach dem Wechsel von Trainer Adi Hütter auch die Trennung von Sportvorstand Fredi Bobic am Saisonende verkündet. Der Vertrag von Bobic werde vorzeitig zum 31. Mai aufgelöst, teilte der Club am Mittwoch mit. Über die Details wurde Stillschweigen vereinbart. Bobic hatte eigentlich noch einen Vertrag bis 2023, machte aber schon vor geraumer Zeit klar, dass er gehen will.

Damit verliert der Club im Sommer seine komplette sportliche Führungsriege. Chefcoach Hütter zieht es nach Mönchengladbach, der Vorarlberger unterschrieb bei der Borussia einen Vertrag bis 2024. Bobic wird seit einigen Wochen mit Hertha BSC in Verbindung gebracht. Sportdirektor Bruno Hübner verlässt die Eintracht im Sommer ebenfalls. Er ist allerdings der Einzige aus dem Trio, dessen Vertrag ganz regulär ausläuft und nicht verlängert wird.

Aufsichtsratschef Philip Holzer ist nun in der Pflicht, das Machtvakuum bei dem Club, der auf Champions-League-Kurs liegt, zu schließen. Als Nachfolgekandidat für Hütter und Bobic wird der derzeit vereinslose Ralf Rangnick gehandelt. Schon für Donnerstag ist nach Medienberichten ein erstes Treffen zwischen der Eintracht und Rangnick geplant. (APA/dpa, 14.4.2021)