Von der Wirtschaftsuni an die FH Wiener Neustadt: Karin Dobernig und Fred Luks übernehmen die Leitung des neu gegründeten Instituts für Nachhaltigkeit

Karin Dobernig und Fred Luks übernehmen die Leitung des neu gegründeten Instituts für Nachhaltigkeit an der FH Wiener Neustadt. Foto: Häusler/interfoto

Nebst der noch in Prüfung befindlichen Causa Aschbacher – die Abschlussarbeit der ehemaligen Arbeitsministerin führte heuer zu Jahresanfang wegen Plagiatsverdachts und Qualitätsmängeln zum Rücktritt aus der politischen Funktion – hat der Geschäftsführer der FH Wiener Neustadt Armin Mahr nun auch positive Nachrichten: Er hat ein neues Institut für Nachhaltigkeit gegründet und dafür zwei große Namen akquiriert. Karin Dobernig, Ökonomin mit Forschungs- und Lehrschwerpunkt Nachhaltigkeit, leitet das Institut. Fred Luks leitet die Stabsstelle Nachhaltigkeit im Bereich der Geschäftsführung. Beide waren zuvor an der Wiener Wirtschaftsuni tätig, Luks kam nach einer Position als Nachhaltigkeitsmanager der Bank Austria in den Hochschulbetrieb.

Mahr sieht sein neues Institut in Schnittstellenfunktion für die gesamte Fachhochschule, es sei ein Wettbewerbsvorteil, das Tun mit den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (SDGs, Sustainable Development Goals) in Einklang zu bringen, sagt er. Alle Bereiche seien mitgedacht, Forschung, Lehre, gesellschaftliches Engagement und das Innere der FH-Organisation. (kbau, 14.4.2021)