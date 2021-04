Wien Oswald Klotz übernimmt interimistisch bis zu einer Generalversammlung die Präsidentschaft des Österreichischen Journalist*innen Clubs (ÖJC). Das hat der ÖJC-Vorstand in einer Sitzung am Dienstagabend beschlossen. Der bisherige Vizepräsident Klotz folgt damit Fred Turnheim (71) nach, der sich nach 32 Jahren an der Spitze zurückzog. Ursprünglich wurde vom ÖJC vermeldet, dass ORF-Wien-Redakteur Hadschi Bankhofer ab Juni die Präsidentschaft übernehme. Er bleibt laut einer Aussendung jedoch Vorstandsmitglied. Der Vorstand soll bei der nächsten Generalversammlung neu gewählt werden.

Der ÖJC hat bis 2019 den mit 10.000 Euro dotierten "Prof. Claus Gatterer Preis" vergeben. Laut Recherchen des Tiroler Publizisten Markus Wilhelm soll der ÖJC den Sponsoren ein Vielfaches des Preisgeldes in Rechnung gestellt haben. Daraufhin forderten die Gatterer-Preisträger den Rückzug des ÖJC als Organisator der Auszeichnung. Dieser wies die Vorwürfe zurück und hielt an der Vergabe des Preises – allerdings ohne Preisgeld. (APA, 14.4.2021)