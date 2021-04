Ein Sturz mit Folgen für Vincenzo Nibali. Foto: imago images/LaPresse/Massimo Paolone

Lugano/Istanbul – Italiens Altstar Vincenzo Nibali wird nach einem Trainingssturz wohl den Giro d'Italia verpassen. Der zweimalige Sieger der Italien-Radrundfahrt erlitt am Mittwoch in der Nähe seiner Wahlheimat Lugano einen komplizierten Bruch des Radius-Knochens am rechten Handgelenk. Nibali müsse am Donnerstag operiert werden, wie sein Trek-Team bekanntgab. Wie lange der 36-Jährige ausfällt, ließ der Rennstall offen.

Ursprünglich wollte Nibali kommende Woche die Tour of the Alps und anschließend im Mai den Giro fahren.

Besser läuft es für den britischen Ex-Weltmeister Mark Cavendish, der nach über dreijähriger Siegespause wieder auf den Geschmack gekommen ist. Der Brite feierte am Mittwoch bei der Türkei-Radrundfahrt seinen dritten Sprint-Etappenerfolg in Serie. Nach vier von acht Teilstücken führt der 35-jährige Brite aus dem Deceuninck-Rennstall weiterhin auch die Gesamtwertung an. Am Donnerstag wartet allerdings eine Bergankunft, bei der der Sprinter zurückfallen wird. (APA, 14.4.2021)