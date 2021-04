Vincenzo Nibali. Foto: imago images/LaPresse/Massimo Paolone

Lugano/Istanbul – Italiens Altstar Vincenzo Nibali muss nach einem Trainingssturz um seine Teilnahme am Giro d'Italia bangen. Der zweimalige Sieger der Italien-Radrundfahrt verletzte sich am Mittwoch in der Nähe seiner Wahlheimat Lugano am rechten Handgelenk. Wie sein Team Trek weiters mitteilte, wurde Nibali zur Abklärung etwaiger Knochenbrüche in das Krankenhaus von Lugano gebracht. Ursprünglich wollte der 36-Jährige kommende Woche die Tour of the Alps und anschließend den Giro fahren.

Besser läuft es für den britischen Ex-Weltmeister Mark Cavendish, der nach über dreijähriger Siegespause wieder auf den Geschmack gekommen ist. Der Brite feierte am Mittwoch bei der Türkei-Radrundfahrt seinen dritten Sprint-Etappenerfolg in Serie. Nach vier von acht Teilstücken führt der 35-jährige Brite aus dem Deceuninck-Rennstall weiterhin auch die Gesamtwertung an. Am Donnerstag wartet allerdings eine Bergankunft, bei der der Sprinter zurückfallen wird. (APA, 14.4.2021)