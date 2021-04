Nach sechs Fällen von Blutgerinnseln liefert der Impfstoffhersteller vorerst nicht nach Europa. Was dahintersteckt und welche Folgen das für Österreichs Impfplan hat

Verursacht der Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson in seltenen Fällen gefährliche Blutgerinnsel? Nachdem unter knapp sieben Millionen Geimpften sechsmal solche Gerinnsel aufgetreten sind, gibt es in den USA nun einen Impfstopp. Der Impfstoffhersteller liefert zudem nicht nach Europa, bis mehr über die mögliche Nebenwirkung bekannt ist. Was wir bisher über diese wissen und wie fatal der Ausfall für Österreichs Impfplan sein könnte, erklärt Klaus Taschwer vom STANDARD. (red, 14.4.2021)