Sechsteilige Familienserie soll 2022 auf TV Now laufen

Henning Baum spielt Matthias 'Matti' Adler in "Der König von Palma". Foto: TV Now

Potsdam – Lange angekündigt, nun in der Realisierung: Auf Mallorca haben die Dreharbeiten zur Serie "Der König von Palma" über den Partytourismus der 90er-Jahre begonnen. Die Potsdamer Filmfirma Ufa Fiction produziert nach eigenen Angaben bis Mitte Juli im Auftrag der RTL-Mediengruppe und des Streamingdienstes TV Now die sechsteilige Familienserie. In seiner ersten Serienhauptrolle seit "Der letzte Bulle" sei der Schauspieler Henning Baum (48) im Einsatz.

Weitere Rollen übernehmen zum Beispiel Sandra Borgmann, Pia-Micaela Barucki, Martin Semmelrogge und Lucas Cordalis. Die Serie soll 2022 bei TV Now laufen und später auch im linearen Fernsehsender RTL.

Zum Inhalt der Serie schreibt die Produktionsfirma: "Nach dem Mauerfall boomt der Massentourismus auf Mallorca – und Familie Adler wandert aus, um einen kleinen Biergarten an der berühmten Playa de Palma zu eröffnen. Schnell erlebt der unscheinbare Laden einen kometenhaften Aufstieg." Doch die Adlers müssten immer wieder Grenzen überschreiten, um den Erfolg zu sichern. Bald gebe es einen "Strudel aus Bestechung, Erpressung und Gewalt". (APA/dpa, 14.4.2021)