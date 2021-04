Die Chronografen, die Hamilton in den späten 1960ern und frühen 1970ern herstellte, dienten der neuen Intra-Matic Chronograph H als Inspiration. In ihm tickt ein neues Chronografenwerk mit Handaufzug: das Hamilton Kaliber H-51, das mit einer Gangreserve von 60 Stunden daherkommt und in einem Edelstahlgehäuse (40 Millimeter) untergebracht ist.