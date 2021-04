Das Teleobjektiv des Sony Xperia 1 III kann physisch zwischen zwei Brennweiten wechseln.

Sony hat am Mittwoch das Flaggschiff des Unternehmens, das Xperia 1 III, vorgestellt. Es verfügt über einige ziemlich bemerkenswerte Hardware, darunter das erste 120-Hz-4K-Display in einem Android-Smartphone. Auch das schlankere Xperia 5 III und das Einsteiger-Smartphone Xperia 10 III wurden präsentiert.

Beeindruckende Specs

Das Sony Xperia 1 III könnte mit seinen Spezifikationen mit den besten Smartphones der Branche mithalten. Das Display misst 6,5 Zoll und behält das spezielle 21:9-Seitenverhältnis bei. Betrachtet man das Aussehen, unterscheidet es sich kaum vom Vorgängermodell, dem Xperia 1 II. Der Bildschirm wurde jedoch deutlich verbessert und hat nun eine Auflösung von 4K mit einer Bildrate von 120 Hz. Auch an den nach vorne gerichteten Stereolautsprechern hält Sony weiter fest.

Angetrieben wird das neue Flaggschiff vom 5G-fähigen Qualcomm-Snapdragon-888-Chipsatz, 12 Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 Gigabyte Speicher, der durch eine Micro-SD-Karte erweitert werden kann. Der Akku hat eine Kapazität von 4.500 mAh und kann sowohl kabelgebunden als auch kabellos, per Qi-Technik, aufgeladen werden. Biometrische Entsperrung wird weiterhin durch einen Fingerabdruckscanner ermöglicht, und auch einen Kopfhöreranschluss soll es weiterhin geben.

Verbesserte Kamera

Die Kamera-Ausstattung des Sony Xperia 1 III ist eines der Hauptmerkmale des neuen Smartphones. Die Kamera setzt sich aus vier Kameralinsen auf der Rückseite und einem dreifachen 12-Megapixel-Sensor-Layout zusammen.

Das Kamera-Setup im Überblick. Foto: Sony

Da die Objektive in Zusammenarbeit mit dem Sonys-Alpha-Kamerateam entwickelt wurden, sind die Linsen eher den traditionellen Brennweiten angepasst. Zur Auswahl stehen ein 24-mm-Weitwinkelobjektiv, ein 16-mm-Ultraweitwinkelobjektiv und ein Sensor mit variabler Dual-PD-Optik. Dies ermöglicht es dem Teleobjektiv, physisch zwischen zwei Brennweiten zu wechseln, anstatt digital oder mithilfe eines Periskops umzusteigen. Der Teleobjektivsensor kann so zwischen 70 und 105 mm Brennweite wechseln, ohne dass die Schärfe verlorengeht. Sowohl das Haupt- als auch das Teleobjektiv haben einen optischen Time-of-Flight-Bildstabilisator. An der Vorderseite sitzt eine Selfie-Kamera mit 8 Megapixeln.

Preis nicht bekannt

Nutzer einer Sony-Alpha-Kamera können das Sony Xperia 1 III auch als externen Kameramonitor und für die Fernsteuerung verwenden. Das Smartphone soll mit Android 11 und einer Reihe von Sony-Pro-Kamera-Apps geliefert werden.

Das Sony Xperia 1 III wird es in zwei Farben geben: Lila und Schwarz. Zu erwarten ist das Flaggschiff im Sommer 2021, genauere Details zur regionalen Verfügbarkeit oder zum Preis wurden noch nicht bekanntgegeben.

Schlankere Modelle Xperia 5 III und 10 III

Neben dem Xperia 1 III hat Sony auch das Xperia 5 III und das Xperia 10 III offiziell vorgestellt, das diesjährige Smartphone-Line-up des japanischen Unternehmens ist somit komplett.

Das Sony Xperia 5 III kann als eine Lite-Version des Xperia 1 III verstanden werden. Die Displaygröße der 5 III schrumpft auf 6,1 Zoll und die Auflösung von 4K auf FHD+. Die Bildrate beläuft sich jedoch weiterhin bei 120 Hz. Gleich bleibt der Qualcomm-Snapdragon-888-Chip, jedoch mit einem schlankeren Arbeitsspeicher von 8 Gigabyte RAM, 128/256 Gigabyte Speicherplatz und einem 4.500-mAh-Akku – jedoch ohne Qi Wireless Charging.

Das Kamera-Set-up ist ebenfalls das gleiche wie jenes des Xperia 1 III, nur auf den Time-of-Flight-Sensor muss verzichtet werden.

Das günstigste Sony-Smartphone des Jahres ist das Xperia 10 III. Im Vergleich zum 5 III wird bei den technischen Spezifikationen weiter eingespart. Das 6-Zoll-FHD+-OLED-Display ist mit 60 Hz gedeckelt, die Touch-Abtastrate liegt aber bei 120 Hz. Es ist mit dem 5G-fähigen Qualcomm-Snapdragon-690-Chip, 6 Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 Gigabyte Speicher, der sich ebenfalls erweitern lässt, ausgestattet.

Auch bei der Kamera ist ein Einsteiger-Set-up zu finden. Es besteht aus einer 12-Megapixel-27-mm-Weitwinkelobjektiv, einer 8-Megapixel- und 16-mm-Ultraweitwinkellinse sowie einem 54-mm-2-fach-Teleojektiv. (hsu, 14.4.2021)