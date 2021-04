Von Wien nach Graz: Manprit Sarkaria. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Graz – Sturm Graz hat Manprit Sarkaria ab Sommer unter Vertrag genommen. Der 24-jährige Flügelspieler wechselt ablösefrei von der Wiener Austria zum Bundesliga-Konkurrenten in die Steiermark. Bei Sturm unterschrieb Sarkaria, dessen Vertrag bei der Austria mit Saisonende ausläuft, bis 2024. In der laufenden Saison schoss er in 22 Liga-Einsätzen drei Tore und bereitete fünf vor.

Bei Sturm trifft Sarkaria auf Christian Ilzer, der ihn schon als Trainer bei der Austria betreut hat.

Andreas Schicker zeigt sich natürlich über den Sommerneuzugang erfreut: "Manprit Sarkaria passt hervorragend in unser Anforderungsprofil. Seine Entwicklung in den letzten beiden Jahren war hervorragend und hat uns überzeugt. Wir haben Manprit schon lange beobachtet und sind froh, dass er sich für den SK Puntigamer Sturm Graz entschieden hat", wird Sturms Geschäftsführer Sport in einer Aussendung zitiert. (APA, 14.4.2021)