Bernard Madoff ist 83-jährig im Gefängnis verstorben. Foto: Reuters / Brendan McDermid

Lange hat Bernard L. Madoff als schillernde Figur in der Finanzwelt gegolten. Seine Fonds stiegen im Wert. Das Who's who der Szene war bei ihm investiert. Schauspieler wie Finanzakteure. Der Schock war entsprechend groß, als sich herausgestellt hat, dass Madoff keine realen Investments getätigt hatte, sondern ein mega Schneeballsystem aufgebaut hatte. Dabei werden immer neue Anleger geködert. Mit ihrem Geld bekommen Bestandskunden Dividenden, Boni beziehungsweise Rendite ausbezahlt. Solange es genug neue Kunden gibt, funktioniert das System. Kritisch wird es erst, wenn die Neukunden fehlen – oder, wie im Fall Madoff, Bestandskunden Geld abziehen wollen. Dann bricht das System in sich zusammen.

Bevor die betrügerischen Machenschaften von Madoff aufgedeckt wurden, war er ein hochangesehener Wertpapierhändler und Vorsitzender der Technologiebörse Nasdaq. Daher hatten die Menschen auch Vertrauen zu ihm. Er hatte Ansehen in der Branche – auch in der US-Börsenaufsicht SEC. Dort wurden Warnungen eines Whistleblowers bereits 1999 gemeldet – und ignoriert.

Finanzkrise

Doch im Zuge der Finanzkrise, als Geld im Finanzsystem knapp wurde und Finanzinstitute einander nicht mehr vertraut hatten, flog Madoffs Schwindel auf. Ende 2008 wurde Madoff wegen Betrugs verhaftet und am 29. Juni zu 150 Jahren Haft verurteilt. Der Gesamtumfang des Schadens wurde zum Zeitpunkt des Prozesses gegen Madoff auf mindestens 65 Milliarden Dollar (rund 51 Milliarden Euro) veranschlagt, die Zahl der Geschädigten auf 4.800. Weltweit waren rund drei Millionen Menschen direkt oder indirekt betroffen. Rund 300 Anwaltskanzleien und 45.000 Anwälte sollen sich zu dieser Zeit mit dem Fall befasst haben.

Die Eheleute Ruth und Bernard Madoff traten als Spender für zahlreiche wohltätige und kulturelle Einrichtungen auf und waren Mitglieder im Vorstand vieler Theater, Stiftungen und Colleges. Aufgrund dieses philanthropischen Erscheinungsbildes entschieden sich mehrere wohltätige Stiftungen, Madoff ihr Geld anzuvertrauen, wodurch ihnen zuletzt ein hoher finanzieller Schaden entstand. Madoff ist am Mittwoch im Alter von 83 Jahren verstorben. (Bettina Pfluger, 14.4.2021)