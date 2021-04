Anführer einer schlimmen Truppe: die Schauspielerin Vimala Pons als Junge in der William-S.-Burroughs-Adaption "Die wilden Boys", Arte, 0.10 Uhr. Foto: Ufo Distribution

19.40 REPORTAGE

Re: Kosovo träumt vom Neuanfang – Junger Staat mit tiefen Wunden Mit sechs Bussen sind Kosovo-Albaner angereist, die in Deutschland leben, aber an der Parlamentswahl in ihrer alten Heimat teilnehmen wollen. Das Ziel: eine bessere Zukunft. Bis 20.15, Arte

20.15 SCIENCE-FICTION

Passengers (AUS/USA 2016, Morten Tyldum) Im künstlichen Tiefschlaf unterwegs in eine neue Galaxie – bis ein Meteoritenschauer dazu führt, dass ein Mechaniker (Chris Pratt) als einer von 5000 Passagieren geweckt wird und die Mitreisende Aurora zur Schicksalsgenossin erwählt. Morten Tyldums Science-Fiction-Film über die Einsamkeit löst nicht ganz ein, was diese Konstellation verspricht, sehenswert ist er ob seiner Darsteller und des Production-Designs allemal. Bis 22.00, ORF1

20.15 UMWELT

Weltretter Wurzeln – Das Wunder unter der Erde Gerade der unsichtbare Teil der Pflanzen hat das Potenzial, bei den Herausforderungen der Menschheit zu helfen, von der Ernährung bis zum Stopp des Klimawandels. Über Pilze: Die biologische Wunderwaffe diskutiert ab 21.00 Uhr Gert Scobel mit Experten. Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz Gericht: Eine(r) zu viel in der Wohnung Peter Resetarits beschäftigt sich in dieser Ausgabe mit den handfesten und juristischen Folgen, wenn es im gemeinsamen Raum zu eng wird. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Eco Geheime Corona-Daten: Warum wir immer noch zu wenig wissen / Erfolg trotz Krise: Warum manche Betriebe gerade jetzt investieren / Woher komme ich?: Was Ahnenforschung kostet Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Der Mediziner und Theologe Johannes Huber und der Künstler André Heller sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2

23.30 FANTASY-DRAMA

Border (Gräns, S/DK 2018, Ali Abbasi) Tina (Eva Melander) kann Emotionen riechen und ist beim Zoll in einem Fährhafen zwischen Dänemark und Schweden angestellt. Bei ihrer Tätigkeit lernt sie einen Reisenden kennen, der ihr nicht nur wegen einer Deformation ähnelt. Regisseur Ali Abbasi mischt gekonnt Übernatürliches und absurden Humor. Bis 1.15, WDR

0.10 EXPERIMENTALFILM

Die wilden Boys (Les garçons sauvages, F 2016, Bertrand Mandico) Nach dem Ritualmord an ihrer Lehrerin werden fünf Jugendliche aus gutem Haus zur Strafe auf eine Insel jenseits der Zivilisation geschickt. Die überbordende Natur versetzt sie in eine Art Trance, in der die Grenzen zwischen Realität und Fantasie ebenso verschwimmen wie jene zwischen den Geschlechtern. Experimentalfilmer Bertrand Mandico hat sich von William S. Burroughs’ The Wild Boys: A Book of the Dead inspirieren lassen. Bis 1.55, Arte