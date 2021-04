In der Opposition wird der Ruf lauter, die Gesundheit vom Sozialministerium zu trennen. Die SPÖ möchte in einem nächsten Schritt wieder Arbeit und Soziales vereint sehen

Wohl noch nie zuvor war ein Chef oder eine Chefin im Gesundheitsministerium so gefordert, wie es aktuell in der Corona-Pandemie der Fall ist. Gleichzeitig hängt mit dem Sozialbereich noch ein weiterer Brocken am Ressort. Gehören die Bereiche zusammen, oder geht das Soziale unter? In der Opposition ist man in dieser Frage durchaus gespalten. Getrennt sind die Ressorts ja eigentlich noch – zumindest räumlich. Die Beamten des Gesundheitsministeriums befinden sich in der Wiener Radetzkystraße (im Bild), das Sozialressort am Stubenring. In Letzterem hatte bis vor kurzem Ex-Minister Rudolf Anschober (Grüne) sein Büro.

In dem Gebäude in der Radetzkystraße sitzen nicht nur die Beamten des Gesundheitsministeriums. Auch Vizekanzler Werner Kogler und Umweltministerin Leonore Gewessler (beide Grüne) haben sich dort einquartiert. Foto: APA/ Hans Punz

Hat die Pandemie gezeigt, dass die Agenden Gesundheit und Soziales tatsächlich besser getrennt als vereint sein sollten? Der Versuch einer Abwägung.