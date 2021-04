Der Algorithmus, den die bayerische Polizei einsetzt, wird immer genauer. imago images/Sven Simon

Die Polizei in Bayern ist 2020 mit einem Gesichtserkennungsprogramm deutlich mehr Straftätern auf die Schliche gekommen als in den Jahren zuvor. Insgesamt 649 Tatverdächtige wurden nach Angaben des bayerischen Landeskriminalamts (LKA) im vergangenen Jahr auf diese Art und Weise identifiziert.

Die Tendenz steigt seit Jahren. 2019 wurden nach LKA-Angaben in Bayern 397 Identitäten mithilfe eines Algorithmus geklärt – und damit mehr als doppelt so viele wie 2018 (146). Vor acht Jahren, 2013, identifizierte das LKA im ganzen Jahr nur 45 Tatverdächtige per Gesichtserkennung. Das sind weniger als im März dieses Jahres allein, in dem der Algorithmus 51 Gesuchte finden konnte. (APA, 15.4.2021)